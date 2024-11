Fico označil rokovania v Číne za konštruktívne, témou bola Ukrajina a hovorili aj o linke Bratislava – Peking (video)

Návšteva Čína na 15 bez víz

Dve veľké investície na Slovensku

Na návšteve aj osem členov vlády





S premiérom pricestovalo do Číny osem ministrov a 77 zástupcov 56 firiem zo Slovenska. Členovia vlády s čínskou stranou podpísali 13 dokumentov z oblasti hospodárskej, ekonomickej, priemyselnej a investičnej spolupráce, dopravy, kultúry, zeleného a nízkouhlíkového rozvoja či cestovného ruchu.





1.11.2024 (SITA.sk) - Čína umožní Slovákom navštíviť krajinu bez víz na obdobie do 15 dní. Informoval o tom premiér Robert Fico Smer-SD ) po stretnutí s predsedom vlády Číny.Ako Fico informoval, že stretnutie bolo veľmi konštruktívne. Dohodli sa, že vzťahom dajú strategické partnerstvo. „To znamená, že budeme môcť využívať rôzne inštitúty, ktoré ešte viac prehĺbia spoluprácu nielen vlád, ale aj podnikateľských sektorov," uviedol Fico.Obzvlášť premiéra potešila informácia, že Čína umožní občanom SR a podnikateľom navštíviť túto krajinu bez víz na obdobie do pätnástich dní, čo podľa neho výrazne posilní vzťahy.„My sme sa na druhej strane zaviazali, že sme pripravení napríklad zaviesť priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Pekingom. Ale hlavne sme hovorili o veľkých energetických a infraštrukturálnych projektoch," informoval premiér Fico pripomenul, že sa na Slovensku rozbiehajú alebo už sú rozbehnuté dve veľké čínske investície. Ide o výstavbu automobilky Volvo na východe Slovenska a začínajú sa robiť prípravné práce na fabriku spoločnosti Gotion, ktorá má vyrábať elektrobatérie. Tá by mala byť v Nitrianskom samosprávnom kraji.Ako ďalej premiér informoval, veľkou témou bol aj konflikt na Ukrajine . Tam podľa predsedu vlády môže Čína zohrať rozhodujúcu úlohu.„Mal som doslova strategický rozhovor s čínskym premiérom na túto tému, kde som si pozorne vypočul, ako to celé Čína vníma. A vníma to veľmi správne, pretože hovorí, že ako môžeme očakávať ukončenie vojnového konfliktu a mierové rokovania, keď neustále prichádzajú na Ukrajinu ďalšie a ďalšie zbrane, ďalšie a ďalšie peniaze, ktoré túto vojnu len podporujú," doplnil Fico.Slovenský premiér otvoril aj veľké podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastňujú stovky podnikateľov z Číny aj zo Slovenska. „Keď sa pozerám spätne, tak si nepamätám, že by niekedy tak veľká biznis delegácia bola s predsedom vlády v akejkoľvek krajine na svete," dodal premiér.Fico súčasne informoval, že ho čaká aj stretnutie s predsedom čínskeho parlamentu a tiež stretnutie s prezidentom Číny. Venovať sa budú najmä témam posilnenia ekonomických vzťahov medzi krajinami a tiež otázkam zahraničnej politiky, najmä vojne na Ukrajine.„Je tu spolu so mnou aj osem členov vlády, pričom každý z nich má individuálny program. Dnes mnohí z nich podpísali rôzne dokumenty s čínskou stranou, ktoré prehlbujú spoluprácu medzi SR a Čínskou ľudovou republikou," informoval Fico, ktorý súčasne zablahoželal Číne k 75. výročia svojho založenia.Premiér pri tejto príležitosti pripomenul, že Slovensko ako súčasť Československa v roku 1949 bolo štvrtou krajinou, ktorá uznala Čínu ako samostatnú krajinu. „Sme ľudia, ktorí reprezentujú samostatnú suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany, preto plne rešpektujeme režim, spôsob vládnutia, aký si Čína vybrala," uzavrel premiér.