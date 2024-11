Ukrajina nebude robiť územné ústupky Rusku bez ohľadu na výsledky volieb v USA, vyhlásil Zelenskyj

1.11.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina nebude robiť územné ústupky Rusku bez ohľadu na výsledky volieb v USA alebo úroveň pokračujúcej americkej podpory. Ukrajinský líder to povedal v rozhovore pre juhokórejskú verejnoprávnu vysielaciu spoločnosť KBS. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev neuzná svoje okupované územia za ruské, „bez ohľadu na to, čo kto chce, kto vyhrá v Spojených štátoch amerických, alebo ako dlho zostane Vladimir Putin ruským vodcom. Je to jednoducho nemožné“.„Ukrajina v každom prípade nemá ústavné právo vzdať sa svojich legitímnych štátnych území. Z právneho hľadiska je to jednoducho nemožné, bez ohľadu na to, čo si Putin predstavuje," dodal ukrajinský prezident.