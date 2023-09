Fico označil Ústavu SR za civilnú bibliu, porušovanie svedčí o rešpekte politických síl voči vlasti (video)

Zachovanie ducha spoločnosti

Dodržiavanie Ústavy SR

1.9.2023 (SITA.sk) - Ústava má spoločnosti slúžiť ako civilná biblia. Pri príležitosti dnešného Dňa Ústavy SR to povedal predseda strany Smer-SD Pripomenul, že v Preambule ústavy sa hovorí o stáročných skúsenostiach zo zápasov o štátnosť, o Slovenskom národnom povstaní, o mieri, či zvrchovanosti.Obsahuje podľa neho odkazy, ktoré odrážajú historické, politické, či kultúrne skúsenosti nášho národa, ktoré sú v skutku jedinečné a pre zachovanie ducha našej spoločnosti podstatné.„Tieto odkazy sú však dnes pošliapavané porušovaním Ústavy SR na každodennej báze. Len za posledný rok evidujeme 30 rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušovaní nášho najvyššieho legislatívneho dokumentu. Svedčí to o „rešpekte" niektorých politických síl k našej vlasti a ku všetkým občanom, ktorí ju budovali a ktorí tvoria náš národ," povedal Fico.Dodal, že je nutné, aby sa Slovensko v najbližších mesiacoch a rokoch vrátilo k dodržiavaniu Ústavy SR. Piatkový deň by mal byť podľa predsedu Smeru mementom, že život, ktorým spoločnosť žije v posledných rokoch, nie je tým životom, za ktorým sme chceli smerovať.„Nikdy však nie je všetkým dňom koniec a v strane Smer – slovenská sociálna demokracia veríme, že sa na Slovensko po 30. septembri vráti pokoj, stabilita, dôstojnosť a suverenita," dodal Fico.