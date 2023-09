Rusko sa po prehratej vojne bude chcieť pomstiť, tvrdí Budanov

1.9.2023 (SITA.sk) - Rusko sa po prehratej vojne proti Ukrajine bude chcieť pomstiť a môže sa tak stať o desať rokov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre TSN to povedal šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov „Rusko sa bude musieť prebudovať po vojenskej stránke asi desať rokov. Presne desať rokov je normálne obdobie na premyslenie toho všetkého a na začiatok príprav na pomstu. Určite budeme mať desať rokov (pripraviť sa na to, pozn.), a ak sa nám to po víťazstve Ukrajiny podarí aj inak, povedzme, ovplyvnením novovzniknutých území, možno budeme mať oveľa viac času, ale budeme mať minimálne desať rokov,“ vyhlásil Budanov.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i tamojší minister obrany Oleksij Reznikov predtým zdôraznili, že Rusko po prehre na Ukrajine neprestane byť susedom Ukrajiny.Vojenský výbor Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zasa podotkol, že Rusko zostane hrozbou pre alianciu, aj keď budú ruskí vojaci na Ukrajine porazení.