Fico pápežovi Františkovi poďakoval za podporu v súvislosti s atentátom, diskutovali aj o otázke mieru na Ukrajine a v Gaze – VIDEO, FOTO

Dobrá úroveň vzťahov

Fico hovoril aj o pripravovanej zmene ústavy

14.2.2025 (SITA.sk) - Predsedu vlády Roberta Fica v piatok vo Vatikáne prijal pápež František . Ako informoval tlačový odbor Úradu vlády SR , premiér Svätému Otcovi poďakoval za podporu v súvislosti s atentátom , za prejavy blízkosti k slovenskému národu a zaželal mu skoré uzdravenie, keďže pápež momentálne bojuje s bronchitídou. Stretnutiu okrem iných tém dominovala najmä otázka mieru na Ukrajine a v Gaze "Svätá stolica podobne ako vláda SR presadzuje politiku mieru a dôsledného dodržiavania medzinárodného práva. Návšteva delegácie predsedu vlády sa uskutočnila v deň slávenia sv. Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti premiér daroval pápežovi kópiu súsošia sv. Cyrila a Metoda od akademického sochára Mariána Polonského, originál sa nachádza v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde boli schválené liturgické texty v jazyku našich predkov," informoval úrad vlády s tým, že Fico považuje súčasného pápeža za jednu z najcharizmatickejších osobností 21. storočia.Rokovanie premiéra so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom podľa úradu vlády potvrdilo dobrú úroveň vzťahov, ktoré vychádzajú zo Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou."Tento rok si pripomíname 25. výročie podpisu tejto zmluvy, Robert Fico preto pozval štátneho sekretára na návštevu Slovenska, navrhol mu termín 5. júl 2025, kedy sa konajú oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda . Odkaz vierozvestov je tak významný, že prekračuje hranice Slovenska a mal by byť jedným z najvýznamnejších momentov spájania sa a hrdosti slovenského národa," zdôraznil úrad vlády.Fico zároveň informoval svojho vatikánskeho partnera o pripravovanej zmene Ústavy SR . "Zdôraznil, že z pripravovanej zmeny nemieni robiť preteky a, že mu ide o výsledok. Aby bol do Ústavy SR v základných kultúrno-etických a hodnotových otázkach zakotvený zdravý rozum. Osobitnú pozornosť počas rokovania preto venovali záležitostiam týkajúcim sa manželstva, rodiny a vzdelávania," zdôraznil úrad vlády. Doplnil, že Fico a Parolin hovorili aj o medzinárodnej situácii na Ukrajine a o vážnej humanitárnej kríze v Gaze.Predseda vlády svoju návštevu Vatikánu ukončil návštevou hrobu sv. Cyrila v Ríme. Vládna delegácia navštívila aj Pápežský slovenský kolégium a Ústav sv. Cyrila a Metoda.