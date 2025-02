Imrecze bol odsúdený trestným rozkazom v kauze Mýtnik, sudca mu však neuložil trest

Konkrétna suma nebola ustálená

14.2.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd trestným rozkazom z 13. januára tohto roku odsúdil bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018.Informovala o tom advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. s tým, že trestný rozkaz vydal sudca Jozef Pikna , ktorý uznal Imreczeho za vinného a neuložil mu žiadny trest. Rozhodnutie je podľa advokátskej kancelárie právoplatné a zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR . Prokurátor Ondrej Repa totiž nepodal voči trestnému rozkazu odpor.„Prokurátor Ondrej Repa podľa tohto trestného rozkazu vôbec prvýkrát priznal, že štátu v kauze Mýtnik nevznikla škoda 45 miliónov eur. Na Františka Imreczeho totiž podal obžalobu za to, že vraj štátu spôsobil bližšie nevypočítanú a neurčenú škodu vo výške ,prevyšujúcej sumu 650-tisíc eurʻ. Konkrétna suma nebola ustálená, čo je v rozpore so zákonom. V trestnom rozkaze nie je uvedené, akým spôsobom sa prokurátor a súd dopracovali k tejto sume," uviedol advokát Michal Mandzák Ten v kauze známej ako Mýtnik, ktorá sa tiež týka predmetných obstarávaní na finančnej správe zastupuje obžalovaných Jozefa Brhela Jozefa Brhela mladšieho . Mandzák zároveň pripomenul, že Imrecze bol ešte v roku 2021 spoločne trestne stíhaný v jednom trestnom konaní spolu s jeho klientmi, následne však bolo stíhanie Imreczeho vylúčené na samostatné konanie, čo prokurátor vysvetľoval snahou o rýchle ukončenie jeho stíhania.„Napriek tomu sa však s jeho vylúčenou trestnou vecou až do druhej polovice roka 2024 nič nedialo, prokurátor Repa podal obžalobu až v závere minulého roka – ktorá však vyčísľuje údajnú škodu a údajný prospech výrazne odlišne než obžaloba podaná na mojich klientov,“ zdôraznil Mandzák.Advokát podľa vlastných slov očakáva, že prokurátor Repa alebo Špecializovaný trestný súd teraz pristúpia k zmene aj v tej časti kauzy Mýtnik, v ktorej sú trestne stíhaný Brhel st. a Brhel ml.K zmene v súvisiacej obžalobe podľa neho došlo potom, čo sa počas hlavného pojednávania v kauze Mýtnik ukázalo, že znalecký posudok, ktorým prokuratúra preukazovala údajnú škodu 45 miliónov eur, je nezákonný. Konštatovalo to podľa neho Ministerstvo spravodlivosti SR v rozhodnutí, ktorým uložilo za tento nezákonný posudok sankciu Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity.„Sudca Pikna podľa našich poznatkov nedisponoval žiadnym zákonne získaným dôkazom, ktorým by preukazoval vznik údajnej škody pri obstaraní informačných systémov,“ uviedol Mandzák. Zároveň zdôraznil, že Imrecze bol odsúdený trestným rozkazom za jeden mesiac od podania obžaloby.„Podľa Trestného poriadku však môže súd toto rozhodnutie vydať iba v prípade, že skutkový stav je dôkazmi spoľahlivo preukázaný," pripomenul advokát s tým, že sudcu Jozefa Piknu ešte pred rozhodnutím o Imreczem upozornil, že skutkový stav vo veci spoľahlivo preukázaný nie je, či už ide o okolnosti stíhaného skutku alebo výšku škody.„A doložili sme mu dôkazy,“ povedal Mandzák s tým, že iba ťažko možno hovoriť o spoľahlivo preukázanom skutkovom stave, ak ten istý súd, na ktorom sudca Pikna pôsobí, už tretím rokom vykonáva v tej istej veci hlavné pojednávania práve s cieľom skutkový stav náležite objasniť. Mandzák preto celú vec označil za škandalóznu.„Jeden sudca toho istého súdu o kauze postavenej na nezákonnom znaleckom posudku a výpovediach kajúcnikov hovorí, že to stačí na odsúdenie aj bez pojednávania a iní sudcovia toho istého súdu, Ján Hrubala, Ján Giertli a Rastislav Stieranka v tej istej veci vykonávajú riadne dokazovania na hlavnom pojednávaní,“ vyhlásil Mandzák. Doplnil, že z tohto dôvodu podá Súdnej rade SR návrh na iniciovanie disciplinárneho konania proti sudcovi Jozefovi Piknovi.Imrecze už bol raz odsúdený v rámci dohody o vine a treste. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku mu konkrétne vo februári 2023 uložila trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu piatich rokov. Imrecze tiež musel zaplatiť peňažný trest 202-tisíc eur. Keby tak neurobil, súd schválil náhradný trest v dĺžke troch rokov väzenia.Imrecze, ktorý bol na čele finančnej správy v rokoch 2012 až 2018, dostal tiež zákaz stretávať sa a kontaktovať sa s aktérmi skutkov, za ktoré bol odsúdený a tiež zákaz pôsobenia vo verejných funkciách na dobu šiestich rokov.Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa Imrecze po svojej rezignácii z postu šéfa finančnej správy v septembri 2018 stretol s podnikateľom Michalom Suchobom a požiadal ho o odmenu pre zamestnancov finančnej správy za pomoc pri implementácii projektov od spoločnosti Allexis.Konkrétne išlo o 50-tisíc eur pre Imreczeho nástupkyňu vo funkcii Lenku Wittenbergerovú, 30-tisíc eur pre riaditeľku odboru právnych služieb Denisu Ž. a 20-tisíc eur pre šéfku odboru verejného obstarávania Kornéliu Č. Sumu 50-tisíc eur mal obdržať aj šéf odboru informatiky Milan Grega. Keďže ten to opakovane odmietol, financie si podľa prokuratúry nechal Imrecze.