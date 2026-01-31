Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

31. januára 2026

Fico po stretnutí s Macronom hovorí o strategickom prebudení EÚ, suverénnej zahraničnej politiky sa nevzdá


Predseda Vlády SR Robert Fico sa vyjadril k svojmu stretnutiu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži, ktorý hovoril o ...



fico 3 676x451 31.1.2026 (SITA.sk) - Predseda Vlády SR Robert Fico sa vyjadril k svojmu stretnutiu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži, ktorý hovoril o strategickom prebudení.

Významný obsah


„Nevynášam informácie z dôverných rozhovorov. Môžem ale s plnou vážnosťou potvrdiť, že rozhovor s francúzskym prezidentom mal mimoriadne významný obsah a týkal sa strategického prebudenia Európskej únie. Takýto rozhovor o EÚ som už dávno neviedol," uviedol premiér.

Zároveň dodal, že sa nikdy nevzdá koncepcie slovenskej suverénnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri strany. „Investície, rušenie vízovej povinnosti, rešpekt pre Slovensko za jeho suverénne postoje. Nikdy nebudem robiť žiadne otočky, na každom stretnutí, bez ohľadu na to, či to je čínsky prezident Si Ťin Pin, ruský prezident Vladimír Putin, americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron či ktokoľvek iný, na prvom miesto je Slovensko a jeho záujmy," poznamenal Fico.

Náročný február


„V tomto duchu som bol na stretnutí s francúzskym prezidentom osobitne ostrý na adresu EK a jej návrhu zastaviť akýkoľvek dovoz plynu z Ruska do Európy, zdôraznil som význam viesť dialóg so všetkými a presvedčenie, že EK potrebuje personálnu rekonštrukciu," zdôraznil premiér s tým, že výmena na poste predsedu EK by bola najprospešnejšia pre všetkých.

„Slovenská vláda bude viesť dialóg so všetkými, ktorí majú záujem. Aj s Kubou," doplnil slovenský premiér s tým, že február bude opäť veľmi náročný.

Očakávame už dohodnuté a oznámené návštevy, ale aj prekvapenia. Osobitne sa pripravujem na neformálny summit ER 12. februára, kde máme hovoriť o konkurencieschopnosti EÚ, najmä o vysokých cenách energií. Dúfam, že konečne prejdeme od prázdneho mlátenia slamy ku skutkom, inak sa z Európy stane len kultúrny skanzen pre turistov z Číny," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Fico po stretnutí s Macronom hovorí o strategickom prebudení EÚ, suverénnej zahraničnej politiky sa nevzdá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetika Francúzsky prezident Premiér Slovenskej republiky
