31. januára 2026
Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka
Odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra žiadali pre jeho komunikáciu s Epsteinom predstavitelia opozície, ako aj koaličná SNS.
Zdieľať
Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Fico o tom informoval na sociálnej sieti. Lajčák sa podľa neho vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat.
„Už dávno som nevidel toľko pokrytectva v jeho kritike, a to zo všetkých strán. No čo už, keď už nič iné vážne nie, na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek, aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne odmietané,“ podotkol premiér. Slovensko podľa Fica prichádza rezignáciou Lajčáka o zdroj skúseností v diplomacii a zahraničnej politike.
Odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra žiadali pre jeho komunikáciu s Epsteinom predstavitelia opozície, ako aj koaličná SNS.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii
Slová a činy sú dve rozdielne veci.
Nemôžem potvrdiť autenticitu správ, ktoré boli zverejnené, pretože si podobnú komunikáciu po takom časovom odstupe jednoducho nevybavujem. Je zrejmé, že išlo o neformálnu a odľahčenú komunikáciu bez reálneho obsahu.
Čo však viem veľmi presne je, že mi nikdy neboli ponúknuté sexuálne služby, nikdy som sa na žiadnych nezúčastnil, nebol som ich svedkom a nikdy som o nich nemal informáciu. Nič zo zverejnených správ to ani len nenaznačuje. Som pripravený toto tvrdenie potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Ako profesionálny diplomat nie som tak naivný, aby som sa dopustil akýchkoľvek činov, ktoré by mohli viesť ku mojej diskreditácii.
Uvedomujem si, že som dnes využívaný ako nástroj politického útoku na predsedu vlády. Preto budem o tejto situácii hovoriť priamo s premiérom a ponúknem mu svoju funkciu, nie preto, že by som urobil niečo trestné alebo neetické v činoch, ale preto, aby neniesol politické náklady za niečo, čo s jeho rozhodnutiami nesúvisí.
S plnou vážnosťou odsudzujem zločiny Jeffreyho Epsteina. Ak by som v tom čase poznal celý rozsah jeho činov, žiadna komunikácia by neexistovala. Dnešnou optikou sa však jednotlivé činy hodnotia inak a aj akákoľvek za normálnych okolností bezvýznamná konverzácia je hodnotená v inom kontexte.
Miroslav Lajčák
