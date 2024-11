Fico podá trestné oznámenie v súvislosti s výstavbou závodu Volvo

Podanie trestného oznámenia v súvislosti s prípravou územia na výstavbu automobilky Volvo vo Valalikoch oznámili vo štvrtok premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD). Podľa nich išlo o zatajenie informácií o vysokej hladine spodnej vody v území, čo si vyžiadalo dodatočné náklady zhruba 50 miliónov eur.





"Na generálnej prokuratúre podávame trestné oznámenie na páchateľov, ktorí zatajili to, že toto územie je zaťažené spodnou vodou. Na základe tohto zatajenia štát vynaložil o 50 miliónov eur viac a my sa domnievame, že to je spáchanie vážneho zločinu, na ktorý by generálna prokuratúra mala reagovať začatím trestného stíhania a potom aj podaním obžaloby," uviedol Fico v areáli priemyselného parku.Predchádzajúci manažment štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park (VIP), ktorá mala na starosti toto územie, podľa Fica zatajil dva znalecké posudky, ktoré upozorňovali na vysokú spodnú vodu. Premiér pritom vychádzal aj zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.Dodatočné opatrenia na riešenie problému zo strany bývalého vedenia firmy VIP vyšli podľa premiéra zhruba na 25 miliónov eur. "Od začiatku bolo všetko zanedbané, a keď sa zistilo, že toto územie je zaťažené spodnou vodou a nastúpil nový manažment, tak bolo treba urobiť nové opatrenia, na ktoré sme sa boli teraz pozrieť. Je to hlavne odvodňovanie, rôzna drenáž. A toto bolo ďalších okolo 24 miliónov eur dohromady, ktoré sme museli zo štátnych peňazí vynaložiť," uviedol premiér. Za tento stav viní súčasnú opozíciu, ktorá bola predtým vo vláde.Aj podľa Sakovej príprava projektu nezohľadňovala vysokú spodnú vodu. Poukázala i na nastavenie nereálnych termínov v investičnej zmluve, zlý manažment prípravy a realizácie projektu, čo konštatoval aj NKÚ. Budovanie priemyselného parku podľa nej nie je ohrozené, odvodnenie územia sa riešilo po porade s odborníkmi a prijaté opatrenia by mali stačiť. Hala automobilky, ktorú Volvo už postavilo, však musela byť zvýšená pre spodnú vodu o pol metra. "Keby Volvo chcelo, tak si vie niektoré sankcie uplatniť. Doteraz si len uplatnilo náklady vo výške 7,7 milióna eur, ktoré malo dodatočne na to, aby dvíhali budovu, ale dohodli sme sa, že tieto budú vyplatené s tým, že nám akceptovali nové míľniky zodpovedajúce tým prácam, ktoré sme museli vykonať, aby sme to územie odvodnili," povedala.Ubezpečila, že sa stihnú termíny na prípravu skúšobnej prevádzky automobilky, ktorá sa má začať v polovici roku 2026, a na spustenie výroby začiatkom roka 2027.Oficiálna výstavba priemyselného parku vo Valalikoch, kde bude Volvo vyrábať elektromobily, sa začala vo februári 2023. Výstavbu pripravuje VIP, s. r. o., spoločnosť, založená Ministerstvom hospodárstva (MH) SR. K výmene vedenia spoločnosti došlo vo februári tohto roka.Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek (SaS) informácie o utajení informácií o problémoch so spodnou vodou odmietol. "Táto správa nebola utajená, bola poskytnú projektantovi, dodávateľom aj investorovi a navyše, ak je prieskum financovaný z verejných financií, tak zo zákona ani utajená byť nemôže," uviedol Galek. Dodal že v rozpočte na zemné práce ostala rezerva 45 miliónov eur.