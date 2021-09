Fico podal ďalší návrh na odvolanie Mikulca a chystá reláciu, kde bude čítať uznesenie o vyšetrovateľoch NAKA (video)

Koalícia sa bojí

Dôvodov na odvolanie je viacero

Lipšic sa usiluje o prevzatie moci

17.9.2021 - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) predložila nový návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o odvolaní Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.Na tlačovej besede o tom informoval predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že sťahujú tri predošlé návrhy na odvolanie ministra, ktoré sa presunuli na koniec riadnej septembrovej schôdze parlamentu.Líder Smeru-SD uviedol, že chystá reláciu, kde bude čítať verejnosti celé uznesenie o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).Podľa Fica vzhľadom na to, čo sa deje v NAKA, je povinnosťou opozície tlačiť na to, aby sa „o obrovských zločinoch“ v rezorte ministerstva vnútra rokovalo v čo najkratšom čase. Schôdza musí byť do siedmich dní. Podľa Fica sa koalícia „bojí“, lebo na verejnosť sa budú dostávať ďalšie nové informácie.Fico tvrdí, že dôvodov na odvolanie ministra je viacero, okrem iného aj to, že „riadi a vie o zločinoch, ktoré páchajú vyšetrovatelia NAKA len preto, aby likvidovali opozíciu a predovšetkým predstaviteľov Smeru- SD“.Na tlačovke šéf Smeru-SD citoval z uznesenia o začatí trestného stíhania vyšetrovateľov NAKA, ktorí „krivili spravodlivosť na pokyn ministra vnútra“ a predpokladá, že po dohovore so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.O situácii v polícii rokovala vo štvrtok 16. septembra Bezpečnostná rada SR. Schválila vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá pre vládu a parlament pripraví návrhy zmien fungovania súdov, prokuratúry aj polície.

Fico výsledky bezpečnostnej rady komentoval slovami, že špeciálny prokurátor Lipšic sa usiluje o prevzatie moci v trestnoprávnej oblasti. „Znamená to totálne posilnenie Lipšica a totálne oslabenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku,“ mienil Fico. Tvrdil, že sa „pokúsia zatvoriť aj Žilinku, lebo inú možnosť nemajú“.

