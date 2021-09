Odborári majú dosť zhoršujúcej sa životnej úrovne Slovákov, počas protestu čiastočne zablokovali dopravu v Košiciach (foto)

Človek musí mať prednosť

V čistom sa zvýši o 16 eur

Nesúhlasia ani so zmrazením príplatkov

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Približne 30 odborárov z odborového zväzu KOVO v piatok čiastočne zablokovalo dopravu na Tyršovom nábreží v Košiciach. Protestnou akciou chcú upozorniť na zhoršujúcu sa životnú úroveň obyvateľov Slovenska a ekonomickú a sociálnu situáciu slovenských domácností.Pred protestom o tom informovali predseda OZ KOVO Emil Machyna , člen predsedníctva Rady OZ KOVO Ján Šlauka a prezident KOZ SR Marián Magdoško „Nie sme spokojní s tým, ako vláda zmenila vzorec výpočtu minimálnej mzdy, ako mení vzorec výpočtu minimálnych mzdových nárokov v Zákonníku práce a rovnako akým spôsobom upravila výšku príplatkov, respektíve rast príplatkov do budúcnosti,“ uviedol Šlauka. Ako ďalej dodal, odborári plánujú viacero externých protestných aktivít vo vybraných krajských mestách Slovenska.„Ak chceme budovať silnú občiansku spoločnosť, tak na tom musíme participovať aj my ako odborári a zamestnanci. Nie kapitál ma prednosť, ale človek musí mať prednosť a takto by sa k tomu mala vláda postaviť, lebo vládnutie je o tom , aby sa zlepšila kvalita života, čo najväčšiemu počtu ľudí, nielen určitého percenta,“ uviedol Machyna.OZ KOVO pripomína, že minimálna mzda v roku 2022 síce porastie o 23 eur na sumu 646 eur, teda o 3,7 percenta. V čistom vyjadrení ide o zvýšenie o 16 eur. Minimálna mzda tak bude tvoriť 57 percent z priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.Požiadavkou odborov bolo, aby minimálna mzda tvorila 60 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, tak, ako to bolo pred nástupom tejto vlády v zákone o minimálnej mzde dohodnuté. V takom prípade by v roku 2022 zamestnanci zarábali minimálnu mzdu vo výške 680 eur brutto. Zamestnanci tak po úprave vzorca výpočtu minimálnej mzdy prišli podľa OZ KOVO za posledné dva roky už o 804 eur.Odborári taktiež nesúhlasia so zmrazením príplatkov za neštandardné pracovné podmienky práce, v noci a cez víkendy. Príplatok je podľa nich forma odmeny za neštandardné podmienky práce a preto majú byť rovnako zohľadnené rastúce náklady na život aj v tejto forme odmeny zamestnancom. Zmrazením príplatkov prichádzajú zamestnanci podľa OZ KOVO o ďalších približne 600 eur ročne.Ak to epidemické opatrenie dovolia, ďalší protest je naplánovaný na 22. septembra v Poprade.