Fico podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Mikulca, čítať chce aj utajovanú správu SIS

8.6.2021 -Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podala do parlamentu návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR (NR SR), na ktorej chce odvolávať Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) má teraz sedem dní na to, aby schôdzu zvolal.Podľa Fica je to reakcia na všetky procesy, ktoré sa na rezorte vnútra udiali za posledných 12 až 13 mesiacov.„Sme svedkami udalostí, ktoré potvrdzujú totálny rozklad právneho štátu a narušovanie jeho pilierov. Pokiaľ je do týchto procesov zapojené ministerstvo vnútra a jeho orgány, musí za to niekto niesť zodpovednosť," odôvodnil šéf Smeru-SD s tým, že Mikulec má u členov strany absolútnu nedôveru a pre Slovensko bude podľa jeho slov lepšie, ak vo funkcii skončí.Fico tiež ozrejmil, že návrh na zvolanie schôdze podali dnes preto, aby nebola zvolaná skôr ako riadna schôdza parlamentu a zbytočne tak poslanci opätovne necestovali z celého Slovenska. Doplnil, že pod iniciovanie schôdze sa podpísalo viac ako 30 poslancov parlamentu.Predseda Smeru-SD je zároveň pripravený na tejto mimoriadnej schôdzi verejne prečítať utajovanú správu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú 26. mája čítal poslancom predseda NR SR v utajovanom režime. Fico je ochotný urobiť tak aj za cenu priestupku.