Politické strany v Banskobystrickom kraji prijali spoločné vyhlásenie, vyzvali ľudí k očkovaniu proti COVID-19 (video)

Predísť chcú tretej vlne

Chýba milión obyvateľov

Proaktívne opatrenia

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia politických strán z Banskobystrického kraja v utorok prijali pozvanie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera a v spoločnom vyhlásení vyzvali ľudí, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 Zástupcovia naprieč politickým spektrom tiež na tlačovej besede symbolicky rovnakými tričkami s nápismi „Som zaočkovaný“ a „Som zaočkovaná“ ukázali, že vakcína je dôležitá pre návrat do normálu bez ohľadu na politické presvedčenie.Za spoločným vyhlásením „Som zaočkovaný, pridajte sa aj vy“ stojí banskobystrický župan Ján Lunter ( Nezávislý ), pridali sa k nemu Roman Malatinec Hlas-SD ), Martina Brisudová OĽaNO ), Alexandra Pivková Za ľudí ), Radovan Sloboda SaS ), Igor Kašper Sme rodina ), Igor Janičina ( KDH ) a Péter Csúzs ( SMK ).Všetci zúčastnení podporili vyhlásenie, ktorého cieľom je zvýšiť počet zaočkovaných ľudí na Slovensku a prispieť tak k vytvoreniu kolektívnej imunity. Len tak totiž bude možné predísť tretej vlne pandémie a ďalším zbytočným stratám na životoch i v ekonomike.„Veľmi si vážim všetkých kolegov, ktorí prijali moje pozvanie, prijali myšlienku a boli ochotní sa v tejto jednej veci spojiť, postaviť vedľa seba a urobiť túto našu spoločnú výzvu. Sme tu preto, lebo máme rôzne názory a rôzne predstavy, ale máme aj jeden spoločný cieľ, a to, aby sme mohli všetci spolu vrátiť život do normálu,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.Očkovanie je jedinou cestou ako pandémiu poraziť, pre vytvorenie kolektívnej imunity na Slovensku je potrebných 3,3 milióna zaočkovaných, pričom do tejto hranice dnes chýba asi milión obyvateľov.„Vírus nemá stranícke tričko, je hrozbou pre všetkých, bez ohľadu na politické presvedčenie. Preto sme aj my urobili toto symbolické gesto a spoločne, v rovnakých tričkách, sme vyzvali aj ľudí, aby s očkovaním neváhali,“ uzavrel Ján Lunter.Banskobystrický samosprávny prichádza od začiatku pandémie s proaktívnymi opatreniami, ako prvý predstavil krajskú očkovaciu stratégiu a začal zriaďovať veľkokapacitné očkovacie centrá i mobilné očkovacie jednotky.Do konca mája sa vďaka jeho aktivitám podarilo vakcínu podať viac ako 106-tisíc ľuďom. Celkovo je v Banskobystrickom kraji zaočkovaných prvou dávkou takmer 201-tisíc ľudí, druhou o stotisíc menej.