Fico podáva Čaputovej pomocnú ruku a radí jej, aby nepodpisovala zákony s ľahkosťou jarného vetríka

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) požiadala prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby venovala legislatívnej tvorbe z dielne poslancov vládnej koalície podstatne väčšiu pozornosť a aby nepodpisovala tieto zákony „s ľahkosťou jarného vetríka”. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že týmto zákonom by mala venovať zvýšenú pozornosť, lebo 95 koaličných poslancov si schváli čo chce.„Garantujem vám, že ani nevedia, o čom hlasujú. Vezmú dôchodcom trináste dôchodky a oni si zatlieskajú,” povedal šéf Smeru-SD. Kritizoval najmä to, že parlament minulý týždeň schválil v skrátenom legislatívnom konaní balík zmien viacerých zákonov bez pripomienkového konania. Podľa neho existuje poistka v tom, že prezidentka využije právo veta a vráti zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade SR či už s pripomienkami, alebo bez nich. Povedal, že to nemá byť vnímané ako útok na prezidentku.Fico doplnil, že ak zistia, že nejaký zákon je neprijateľný či v rozpore s programovým vyhlásením vlády, upozornia na to prezidentku dopredu. „Je to z našej strany pomocná ruka,” uviedol.