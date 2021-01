Vyšetrovateľ žiada pre zadržanú sudkyňu z akcie Plevel 2 väzenie, bojí sa ovplyvňovania svedkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Policajný vyšetrovateľ spracoval a podal podnet prokurátorovi na vzatie do väzby Evy K. , ktorá bola obvinená v rámci akcie Plevel 2. Ako ďalej informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka , polícia sa v jej prípade obáva ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.Druhá obvinená Mária U. podľa hovorcu s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje a vyšetrovateľ v jej prípade dôvody na väzbu nevidí. „So súhlasom prokurátora ju preto po opätovnom vypočutí ako obvinenej prepustil zo zadržania na slobodu,” povedal Slivka s tým, že obvinená sa k spáchaniu skutkov doznala.Polícia pri akcii Plevel 2 v stredu 20. januára zadržala žilinskú sudkyňu Evu K. a tiež emeritnú sudkyňu Máriu U. Obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej podľa zákona.Obvinené mali podľa polície od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na Krajskom súde v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb.