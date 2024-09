Fico podľa Danka stojí za SNS v otázke predsedu parlamentu

Podpora premiéra

Výhrady k tátnej zdravotnej poisťovni

10.9.2024 (SITA.sk) - Smer-SD ustúpil Hlasu-SD pri zostavovaní vlády v tom, že Hlas má rovnaký počet rezortov vo vláde ako Smer. Na tlačovej besede na to poukázal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Danko sa tiež opakovanie vyjadril, že politická situácia sa zmenila, keď bol Peter Pellegrini , bývalý predseda NR SR a expredseda Hlasu, zvolený za prezidenta. Predseda SNS dlhodobo prejavuje záujem o kreslo šéfa parlamentu, ktoré podľa koaličnej zmluvy patrí Hlasu. Parlament podľa Danka ale netrpí, keďže ho vedie podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD).„Keby sme vymenili naše ministerstvá za funkciu predsedu NR SR pre mňa, tak by som sa jednak necítil dobre, ale podrazil by som aj Roberta Fica, lebo Hlas by už mal viac ministerstiev, ako Smer," uviedol Danko (podľa viacerých informácií SNS dostalo od Hlasu ponuku vymeniť post predsedu parlamentu za niektoré z ich ministerstiev - pozn. SITA).Danko akcentoval, že si váži podporu premiéra Roberta Fica (predseda strany Smer-SD). Tvrdí tiež, že Smer stojí za národniarmi v tejto otázke.Podľa predsedu SNS je potrebné väčšmi monitorovať dva rezorty a nakladanie s prostriedkami v nich. Spomenul rezort obrany, kde akcentoval veľké investície.„Veľkým prúserom je manažovanie ministerstva zdravotníctva," myslí si Danko. Pripomenul, že do tohto rezortu smeruje veľký objem prostriedkov. „Hlavne nás zaujíma šafárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne," poznamenal a dodal, že majú k fungovaniu štátnej zdravotnej poisťovne výhrady.Danko ocenil, že Hlas-SD zmenil názor a avizoval, že na štvrtkovej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu NR SR Michala Šimečku (predseda Progresívneho Slovenska) odvolávanie lídra progresívcov podporí. „Neviem si predstaviť, že by Šimečka nebol odvolaný. Aj keď počkajme si, lebo je to tajné hlasovanie," vyjadril sa.