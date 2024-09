Do Rady STVR prišlo veľa nominácií, poslanec Michelko poukazuje na veľký záujem

10.9.2024 (SITA.sk) - Do Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) prišlo veľa nominácií, záujem je veľký. Na tlačovej besede to uviedol poslanec Roman Michelko (zvolený za SNS). Ďalej uviedol, že nominácie by mal posudzovať Výbor NR SR pre kultúru a médiá 17. septembra.„Výbor prejde všetky nominácie, odkontroluje, či vyhovujú náležitostiam zákona. Tí, ktorí prejdú, budú určite posunutí do pléna," priblížil.Dodal, že budú chcieť Radu ešte na aktuálnej parlamentnej schôdzi sfunkčniť. Zdôraznil, že Rada bude vyberať trvalého štatutára STVR, cieľom je podľa neho to, aby do konca septembra Rada fungovala a spustila výzvu pre kandidátov na generálneho riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu.Toho by podľa Michelka chceli mať do konca októbra. Vedením STVR je dočasne poverený Igor Slanina.