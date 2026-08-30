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30. augusta 2026
Fico podporil Šimka v boji o Košický kraj. Za kandidátom stojí osem politických strán – VIDEO
Tagy: Kandidát Komunálne voľby Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Premiér Slovenskej republiky Župné voľby
Šimko podľa Fica v podstate zjednotil ľavicu a národný blok, keďže ho vo voľbách podporuje osem strán, čo je veľká politická sila. Predseda vlády
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30.8.2026 (SITA.sk) - Šimko podľa Fica v podstate zjednotil ľavicu a národný blok, keďže ho vo voľbách podporuje osem strán, čo je veľká politická sila.
Predseda vlády Robert Fico podporil kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igora Šimka (Hlas-SD). Ako uviedol v stanovisku, vníma ho ako človeka kompromisu a tiež ako človeka, ktorý si trikrát rozmyslí, kým niečo povie, čo je podľa šéfa strany Smer-SD dobré, pretože v tejto náročnej dobe byť rozvážny, trikrát radšej zmerať až potom strihnúť, to sú podľa Fica vlastnosti, ktoré slovenská politika veľmi veľmi potrebuje.
Šimko podľa Fica v podstate zjednotil ľavicu a národný blok, keďže ho vo voľbách podporuje osem strán, čo je veľká politická sila. „Ak k tomu zoberieme fakt, že bude pravdepodobne kandidovať na post predsedu Košického samosprávneho kraja šesť kandidátov, tak je všetko možné. Robili sme analýzy, pán poslanec patrí medzi horúcich kandidátov, pokiaľ ide o víťazstvo a urobíme všetko pre to, aby tak tomu bolo," skonštatoval Fico
Samotný Šimko vymenoval oblasti ako zdravotníctvo, sociálne veci, školstvo a cesty, čo sú oblasti, ktoré podľa neho v KSK trápia ľudí. Zároveň povedal, že v každom okrese podpísal s občanmi záväznú dohodu, ktorá je programom podpísaným ním a občanmi. Dohoda je u notára a po voľbách bude napĺňaná s verejným odpočtom.
„Zahŕňa odstraňovanie regionálnych rozdielov, maximalizáciu mojej pozície dnešnej a tej budúcej v oblasti diaľnica na Zemplíne, transformácia aj lekárov do menších obcí, je to systém motivačných štipendií pre lekárov, systém práce so sociálnymi pracovníkmi, aby sme vytvorili stovky až tisíce miest pre seniorov a posilnili striebornú ekonomiku v tomto kraji, pretože čakačka dnes v krajských zariadeniach je 180 a viac dní,“ uviedol Šimko.
Igora Šimka vo voľbách podporujú strany Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, SNS, Republika, Právo na pravdu, Strana Vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti ako aj Bratia Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Fico podporil Šimka v boji o Košický kraj. Za kandidátom stojí osem politických strán – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico podporil kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igora Šimka (Hlas-SD). Ako uviedol v stanovisku, vníma ho ako človeka kompromisu a tiež ako človeka, ktorý si trikrát rozmyslí, kým niečo povie, čo je podľa šéfa strany Smer-SD dobré, pretože v tejto náročnej dobe byť rozvážny, trikrát radšej zmerať až potom strihnúť, to sú podľa Fica vlastnosti, ktoré slovenská politika veľmi veľmi potrebuje.
Šimko podľa Fica v podstate zjednotil ľavicu a národný blok, keďže ho vo voľbách podporuje osem strán, čo je veľká politická sila. „Ak k tomu zoberieme fakt, že bude pravdepodobne kandidovať na post predsedu Košického samosprávneho kraja šesť kandidátov, tak je všetko možné. Robili sme analýzy, pán poslanec patrí medzi horúcich kandidátov, pokiaľ ide o víťazstvo a urobíme všetko pre to, aby tak tomu bolo," skonštatoval Fico
Samotný Šimko vymenoval oblasti ako zdravotníctvo, sociálne veci, školstvo a cesty, čo sú oblasti, ktoré podľa neho v KSK trápia ľudí. Zároveň povedal, že v každom okrese podpísal s občanmi záväznú dohodu, ktorá je programom podpísaným ním a občanmi. Dohoda je u notára a po voľbách bude napĺňaná s verejným odpočtom.
„Zahŕňa odstraňovanie regionálnych rozdielov, maximalizáciu mojej pozície dnešnej a tej budúcej v oblasti diaľnica na Zemplíne, transformácia aj lekárov do menších obcí, je to systém motivačných štipendií pre lekárov, systém práce so sociálnymi pracovníkmi, aby sme vytvorili stovky až tisíce miest pre seniorov a posilnili striebornú ekonomiku v tomto kraji, pretože čakačka dnes v krajských zariadeniach je 180 a viac dní,“ uviedol Šimko.
Igora Šimka vo voľbách podporujú strany Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, SNS, Republika, Právo na pravdu, Strana Vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti ako aj Bratia Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Fico podporil Šimka v boji o Košický kraj. Za kandidátom stojí osem politických strán – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát Komunálne voľby Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Premiér Slovenskej republiky Župné voľby
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