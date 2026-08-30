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30. augusta 2026
Ničivé povodne v Nepále a Číne si vyžiadali stovky obetí, tisíce ľudí sú stále nezvestné – FOTO
Nepál v nedeľu hlásil 734 mŕtvych a 2 498 ľudí, s ktorými sa nepodarilo nadviazať kontakt. Záchranné tímy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Nepál v nedeľu hlásil 734 mŕtvych a 2 498 ľudí, s ktorými sa nepodarilo nadviazať kontakt.
Záchranné tímy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek.
Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni Trishuli 3A. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie.
„Začali cez malý otvor privádzať vzduch,“ uviedol nepálsky minister vnútra Sudan Gurung. Záchranné práce však komplikuje dážď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov 933 pracovníkov vodných elektrární.
Čínska agentúra Sin-chua s odvolaním sa na expertov uviedla, že ľadovec na južnom svahu nepálskeho vrchu Lirung sa odlomil a vyvolal lavínu ľadu a skál. Masa vody a trosiek následne prekonala viac ako 20 kilometrov a zasiahla hraničný prístav Gyirong. V Tibete museli záchranárov z najviac postihnutej oblasti dočasne presunúť do bezpečia pre nebezpečenstvo ďalších záplav z novovzniknutého jazera.
Nepál v nedeľu hlásil 734 mŕtvych a 2 498 ľudí, s ktorými sa nepodarilo nadviazať kontakt. Medzi nimi je 589 cudzincov vrátane turistov a hinduistických pútnikov smerujúcich k posvätnej hore Kailás v Tibete. Na čínskej strane v Tibete zahynulo 16 ľudí a ďalších 546 zostáva nezvestných. Čínske úrady evakuovali aj 555 uviaznutých turistov a 499 miestnych obyvateľov.
Rozsah katastrofy dokumentujú výpovede ľudí zo zasiahnutých oblastí. „Všetky osady pri rieke boli odplavené. Nezostalo nič,“ povedal agentúre AFP Buddhi Ram Dangol z nepálskeho okresu Nuwakot. V Indii úrady vytiahli z riek pritekajúcich z Nepálu sedem tiel, o ktorých sa domnievajú, že patria obetiam záplav.
Na pomoc Nepálu už viaceré krajiny a organizácie prisľúbili finančné prostriedky. Spojené štáty a Kanada poskytnú po 3,6 milióna dolárov, Británia ponúkla 6,8 milióna a Európska únia 2,3 milióna dolárov. Organizácia Spojených národov (OSN) uvoľnila 2,5 milióna dolárov z núdzových fondov a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca vyhlásila výzvu na získanie 31 miliónov dolárov.
Nepálsky minister zahraničných vecí Shisir Khanal upozornil, že náklady na obnovu môžu dosiahnuť „miliardy dolárov“. Krajina žiada aj špecializovanú pomoc vrátane ťažkých nákladných dronov a technológií na vyhľadávanie uväznených ľudí, ako aj forenzné súpravy na identifikáciu tiel a chladiace zariadenia na ich uchovávanie.
Zdroj: SITA.sk - Ničivé povodne v Nepále a Číne si vyžiadali stovky obetí, tisíce ľudí sú stále nezvestné – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Záchranné tímy v Nepále a Číne zápasia s bahnom, dažďom a stúpajúcimi riekami pri pátraní po nezvestných po stredajšej katastrofe na čínsko-nepálskej hranici. Podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) ju spôsobil kolaps ľadovca, ktorý vyvolal mohutnú prívalovú vlnu vody a trosiek.
Komplikácie v podobe dažda
Nepálski vojaci a technici sa v nedeľu pokúšali dostať k pracovníkom, ktorí podľa predpokladov zostali uväznení v tuneli pri hydroelektrárni Trishuli 3A. Do tunela sa im podarilo zaviesť potrubie.
„Začali cez malý otvor privádzať vzduch,“ uviedol nepálsky minister vnútra Sudan Gurung. Záchranné práce však komplikuje dážď a stúpajúca hladina riek. Medzi nezvestnými je podľa úradov 933 pracovníkov vodných elektrární.
Čínska agentúra Sin-chua s odvolaním sa na expertov uviedla, že ľadovec na južnom svahu nepálskeho vrchu Lirung sa odlomil a vyvolal lavínu ľadu a skál. Masa vody a trosiek následne prekonala viac ako 20 kilometrov a zasiahla hraničný prístav Gyirong. V Tibete museli záchranárov z najviac postihnutej oblasti dočasne presunúť do bezpečia pre nebezpečenstvo ďalších záplav z novovzniknutého jazera.
Nezvestní a mŕtvi
Nepál v nedeľu hlásil 734 mŕtvych a 2 498 ľudí, s ktorými sa nepodarilo nadviazať kontakt. Medzi nimi je 589 cudzincov vrátane turistov a hinduistických pútnikov smerujúcich k posvätnej hore Kailás v Tibete. Na čínskej strane v Tibete zahynulo 16 ľudí a ďalších 546 zostáva nezvestných. Čínske úrady evakuovali aj 555 uviaznutých turistov a 499 miestnych obyvateľov.
Rozsah katastrofy dokumentujú výpovede ľudí zo zasiahnutých oblastí. „Všetky osady pri rieke boli odplavené. Nezostalo nič,“ povedal agentúre AFP Buddhi Ram Dangol z nepálskeho okresu Nuwakot. V Indii úrady vytiahli z riek pritekajúcich z Nepálu sedem tiel, o ktorých sa domnievajú, že patria obetiam záplav.
Pomoc od ostatných krajín
Na pomoc Nepálu už viaceré krajiny a organizácie prisľúbili finančné prostriedky. Spojené štáty a Kanada poskytnú po 3,6 milióna dolárov, Británia ponúkla 6,8 milióna a Európska únia 2,3 milióna dolárov. Organizácia Spojených národov (OSN) uvoľnila 2,5 milióna dolárov z núdzových fondov a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca vyhlásila výzvu na získanie 31 miliónov dolárov.
Nepálsky minister zahraničných vecí Shisir Khanal upozornil, že náklady na obnovu môžu dosiahnuť „miliardy dolárov“. Krajina žiada aj špecializovanú pomoc vrátane ťažkých nákladných dronov a technológií na vyhľadávanie uväznených ľudí, ako aj forenzné súpravy na identifikáciu tiel a chladiace zariadenia na ich uchovávanie.
Zdroj: SITA.sk - Ničivé povodne v Nepále a Číne si vyžiadali stovky obetí, tisíce ľudí sú stále nezvestné – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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