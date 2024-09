Fico podporuje vstup Moldavska do EÚ, pri stretnutí s premiérom Receanom vyjadril záujem o prípadnú spoluprácu (foto)

Krajiny zdieľajú jasné nastavenie

10.9.2024 (SITA.sk) - Slovensko je pripravené poskytnúť Moldavsku svoje skúsenosti z rokovaní pred vstupom do Európskej únie (EÚ) . Na spoločnej tlačovej konferencii s moldavským premiérom Dorinom Receanom to uviedol predseda vlády SR Smer-SD ).Dodal, že Moldavsko prejavilo záujem napríklad o slovenské skúsenosti z oblasti poľnohospodárstva. Vyjadril sa tiež, že Moldavsku drží palce v jeho úsilí vstúpiť do EÚ a praje mu čo najrýchlejšie ukončenie prístupových rokovaní a vstup do Únie. Dodal, že s Receanom spoločne konštatovali, že "členstvo v EÚ je to najlepšie, čo dané krajiny môžu urobiť".Akcentoval, že Slovensku prinieslo členstvo veľký rozmach, podotkol ale, že v EÚ nie raz vnímal rozdiely v prístupe veľkých a malých štátov. V tomto smere poukázal Fico na potrebu spolupráce medzi malými členskými štátmi. Vyjadril záujem spolupracovať s Moldavskom, ak vstúpi do EÚ.Moldavský premiér zdôraznil, že obe krajiny zdieľajú jasné nastavenie, pokiaľ ide rozvoj ich krajín. Zadanie je podľa neho jasné, a to aby sa Moldavsko stalo súčasťou Únie, v tomto smere spomenul referendum o vstupe do EÚ, ktoré sa v jeho krajine bude čoskoro konať.Vyzdvihol tiež rozličné benefity, ktoré Slovensku vstup do Únie pred 20 rokmi priniesol, spomenul hospodársku či sociálnu oblasť. Vyslovil názor, že obyvateľstvo musí cítiť rozdiel v životnej úrovni v porovnaní s časom pred vstupom do EÚ. Dodal, že by radi zlepšili a zintenzívnili i hospodársku spoluprácu so Slovenskom, hovoril o určitom rámci spolupráce, z ktorého by profitovali oba štáty.Robert Fico zdôraznil, že medzi Slovenskom a Moldavskom nie sú žiadne otvorené a rušivé politické otázky, vďaka čomu sa môžu sústreďovať na zlepšovanie spolupráce v zásadných ekonomických i politických záležitostiach."Vzájomný obrat medzi SR a Moldavskou republikou je vcelku zaujímavý, pohybuje sa na úrovni okolo 120 až 130 miliónov eur. Napriek tomu sa spoločne domnievame, že je priestor na zvýšenie tohto obratu a na čulejšiu komunikáciu a spoluprácu podnikateľského priestoru zo Slovenska aj z Moldavskej republiky," uviedol predseda slovenskej vlády.Pripomenul tiež, že Slovensko výrazne spolupracuje na pomoci Moldavsku v rámci programu Slovak Aid, podľa jeho slov išlo dosiaľ približne o stovku projektov v celkovom objeme približne 10 miliónov eur. Zdôraznil, že pri nastavovaní nových parametrov Slovak Aid sa Moldavsko nachádza vysoko v medzi prioritami.V rámci stretnutia ministri financií oboch štátov, Ladislav Kamenický (Smer-SD) za SR a za Moldavsko Victoria Belous, podpísali Protokolu k Zmluve medzi SR a Moldavskom o zamedzení dvojitého zdanenia.