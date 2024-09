Rusko hľadá sprostredkovateľov na rokovania s Ukrajinou, Lavrov sa už stretol s predstaviteľmi Brazílie aj Indie

10.9.2024 (SITA.sk) - Ruskí predstavitelia sa pravdepodobne pokúšajú nájsť sprostredkovateľov pre rokovania s Ukrajinou, no zároveň demonštrujú neochotu Ruska zapojiť sa s dobrým úmyslom do dialógu. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v uplynulých dňoch rokoval s predstaviteľmi Brazílie a Indie. Konkrétne podrobnosti nie sú známe, no indický premiér Naréndra Módí medzičasom povedal, že India chce dosiahnuť mierové riešenie na Ukrajine založené na medzinárodnom práve vrátane rešpektovania územnej celistvosti a štátnej suverenity.Naproti tomu prišiel s vyhlásením Lavrov, keď zopakoval obvyklú kremeľskú rétoriku, ktorá poukazuje na neochotu Ruska vstúpiť do skutočných mierových rozhovorov s Ukrajinou.Mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý má oporu v medzinárodnom práve, charakterizoval ako „ultimátum“, pričom ju odmietol ako niečo, o čom Rusko nikdy vážne neuvažovalo.