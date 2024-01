Fico položil kvety na hrob Husáka, organizácia Post Bellum odmieta adorovanie komunistických vodcov (foto)

Výročie Husákovho narodenia

11.1.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) položil v stredu kvety na hrob posledného československého komunistického prezidenta Gustáva Husáka . Spolu s podpredsedom parlamentu Ľubošom Blahom (Smer-SD) a predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom si pripomenul na cintoríne v bratislavskej Dúbravke 111. výročie jeho narodenia.Fico na Facebooku napísal, že Husák „preukázal nevídanú odvahu pri organizovaní SNP, kde mu na hodinovej báze hrozilo strašné mučenie a poprava. Potom sa s ním vysporiadali extrémni blázni v radoch komunistov, zatvorili ho, bili, vyrážali zuby... Opäť sa pozviechal, zohral rozhodujúcu úlohu a zabránil represáliám v normalizačných 70-rokoch.“Podľa premiéra bola s Husákom vždy spájaná vzdelanosť a inteligencia. „Urobil aj chyby, ale kto ich nerobil a nerobí... Po boji je každý generál. Ja však cítim, že mu treba prejavovať úctu a rešpekt,“ napísal Fico.Mimovládna organizácia Post Bellum , ktorá zhromažďuje, dokumentuje spomienky a svedectvá pamätníkov kľúčových momentov moderných slovenských dejín, na to reagovala stanoviskom, v ktorom odmieta prekrúcanie dejín a adorovanie komunistických vodcov. Ficov status na Facebooku je podľa nej ukážkovým príkladom toho, ako by sme nemali manipulovať našu históriu.„V prvom rade ide o to, že Fico niektoré veci z Husákovho životopisu zamlčal. Spomenul jeho účasť v SNP, ale nič nehovorí o tom, že po roku 1945 sa Husák aktívne podieľal na rozbití demokratického systému a nastolení komunistickej diktatúry. Nespomína, že od jesene 1947 viedol a proti politickej opozícii zneužíval vtedajšiu políciu – Zbor národnej bezpečnosti aj tajnú políciu – Štátnu bezpečnosť,“ upozornila riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková . Na druhej strane však premiér pripomína, ako Husáka v 50-tych rokoch komunisti zatvorili do väzenia a ako trpel.Nepovedať A, ale povedať iba B, to je podľa Polovkovej nebezpečná skratka, ktorej by sa naši volení predstavitelia a verejní funkcionári mali vyhýbať.Predseda vlády napísal, že Gustáv Husák zohral rozhodujúcu úlohu a zabránil represáliám v normalizačných 70-rokoch.„A to už nie je žiadna historická skratka, ale vážna manipulácia. Gustáv Husák je symbolom obracača kabátov, ktorý aj napriek tomu, že v druhej polovici 60-tych rokov patril k reformným komunistom, po okupácii v roku 1968 zmenil pozíciu a stal sa z neho jeden z hlavných strojcov normalizácie,“ pripomenula históriu Polovková.Zároveň zdôraznila, že tento systém čistiek nielen v komunistickej strane, ale v celej spoločnosti postihol 327 000 ľudí, ktorí odmietali okupáciu Československa nazvať bratskou pomocou. Počas Husákovho režimu prebiehali politické čistky, bola opätovne zavedená cenzúra, realizovali sa tvrdé policajné zásahy voči pokojným prodemokratickým zhromaždeniam, tisíce ľudí bolo politicky prenasledovaných a odsúdených a desiatky tisíc ľudí z totalitnej krajiny emigrovalo za slobodou.Podľa organizácie Post Bellum je tiež zaujímavé, ako niektorí politici vládnej koalície nemajú problém na jednej strane adorovať Alexandra Dubčeka a zároveň prejavovať rešpekt a úctu Gustávovi Husákovi, teda človeku, počas vládnutia ktorého bol Dubček ponížený, v domácom väzení a pod neustálou kontrolou Štátnej bezpečnosti (ŠtB) . Organizácia v tejto súvislosti tiež pripomína, že na Slovensku stále platí zákon z roku 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.