Nedajte sa rozdeliť, štát na vás nemôže prenášať problémy, odkázala Čaputová samosprávam (video)

Obnovenie partnerského dialógu medzi štátom a samosprávami

Migračná kríza, inflácia či zdražovanie energií

Diskusia a hľadanie dohody

Posilňovanie demokracie

11.1.2024 (SITA.sk) - Pre fungovanie samospráv je potrebná politická stabilita, predvídateľnosť rozhodnutí vlády, ale aj stabilný systém financovania. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom príhovore pri príležitostiktoré sa netradične konalo v Košiciach, v priestoroch Historickej radnice (obvykle sa koná v prezidentskom paláci).Zdôraznila, že ak chce mať štát so samosprávami partnerský vzťah, nemôže na ne prenášať problémy a nechať ich, aby sa s nimi nejako vysporiadali.Rovnako ich podľa Čaputovej nemôže nútiť znášať dôsledky populistických rozhodnutí schválených v parlamente. Rok 2024 vníma hlava štátu ako príležitosť na obnovenie partnerského dialógu medzi štátom a samosprávami.„Sama som sa, v rámci ústavou daných možností, snažila ozvučiť voči vláde váš hlas. Napríklad pri probléme kompenzácie cien energií či odpustení covidových pôžičiek. Alebo pri posudzovaní legislatívy, ktorá mi prišla na podpis," uviedla Čaputová. Vyslovila tiež želanie, aby ten, kto ju nahradí vo funkcii prezidenta, bude mať voči samosprávam podobne podporujúci prístup.Samosprávy podľa prezidentky nie sú len úradmi, ale zástupcovia občanov, a preto problémy, ktoré doliehajú na samosprávy zasahujú celú spoločnosť. Čaputová vyjadrila prianie, aby bol rok 2024 pre samosprávy, a v konečnom dôsledku i pre občanov, menej náročný. Uplynulý rok 2023 bol podľa hlavy štátu náročný.„Prispeli k tomu vonkajšie okolnosti, ako migračná kríza, inflácia či zdražovanie energií. Ale nemalú úlohu zohrali aj okolnosti vnútorné, ako je schvaľovanie legislatívnych zmien, ktoré mali na samosprávy dopad v podobe znížených príjmov, alebo naopak, zvýšených výdavkov. Nie je teda prekvapením, že ste mnohí boli nútení pristúpiť k výraznému zvyšovaniu miestnych daní alebo poplatkov a zostavovanie vyrovnaného rozpočtu bolo pre vás extrémne náročnou úlohou," obrátila sa Čaputová na predstaviteľov samospráv.Čaputová podotkla, že vždy budú jestvovať témy, na ktoré budú rozdielne názory a pripomenula, že ani zástupcovia samospráv sa nie vždy zhodnú. V tomto kontexte je ale podľa nej potrebná demokratická diskusia a hľadanie dohody.„Zdôrazňujem to i preto, že sa ani komunálnej sfére nevyhýba nárast neznášanlivosti," povedala prezidentka. Poukázala pri tom na čoraz častejší výskyt napätých vzťahov v zastupiteľstvách, či medzi zastupiteľstvami a primátormi a starostami.„Nedajte sa, prosím, rozdeliť. Obhajujte záujmy verejnosti dôsledne a s vedomím, že sme pre občanov často príkladom a svojimi slovami a skutkami vytyčujeme mantinely a definujeme tóny spoločenskej komunikácie," apelovala hlava štátu na predstaviteľov samospráv. Silné samosprávy označila za najlepšiu poistku demokracie. Výhodu samospráv vníma v možnosti omnoho priamejšieho kontaktu s ich elektorátom.„Posilňovanie vašich kompetencií, ale aj finančného zázemia je teda posilňovaním demokracie," zdôraznila Čaputová a poukázala na princíp subsidiarity, ktorý vyžaduje, aby sa každá vec riešila čo možno najbližšie k občanovi. V uplynulých rokoch sa to podľa nej prejavilo i v praxi, keď samosprávy preukázali schopnosť pomáhať v kritických situáciách.„Dokázali ste byť oporou, na ktorú sa štát v ťažkých chvíľach mohol spoľahnúť," uviedla. „Trúfam si povedať, že ak z uplynulých rokov plynie nejaké ponaučenie, mal by ním byť záver, že posilnenie kompetencií a financovania samospráv by bolo pre Slovensko správnym krokom," skonštatovala prezidentka. Apelovala tiež na to, aby plynúce volebné obdobie nebolo ďalšou premárnenou príležitosťou na reformu verejnej správy.