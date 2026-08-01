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01. augusta 2026

Fico ponúka Španielsku pomoc, Slovensko je pripravené vyslať policajtov aj techniku na hranice


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) migračná kríza Premiér Slovenskej republiky schengenská hranica Španielsko

Extrémne návrhy budú podľa neho prichádzať aj v súvislosti s aktuálnou krízou. Španielsku treba pomôcť v boji proti nelegálnej migrácii. Vyhlásil to predseda vlády



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6a687f1ebbad3094154303 676x476 1.8.2026 (SITA.sk) - Extrémne návrhy budú podľa neho prichádzať aj v súvislosti s aktuálnou krízou.


Španielsku treba pomôcť v boji proti nelegálnej migrácii. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý pozorne sleduje vývoj migračnej krízy v španielskej enkláve na území Afriky. Ako informoval v piatok 31. júla, pripojil sa aj k iniciatíve talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá volá po razantnej reakcii inštitúcií EÚ.

Premiér pripomenul, že slovenská vláda je dlhodobo názoru, že najefektívnejšou prevenciou proti nelegálnej migrácia je ochrana schengenských hraníc.

Fico kritizuje prístup Európskej únie


„Je zvláštne sledovať pokrytectvo mnohých členských štátov EÚ, ako aj predstaviteľov EÚ, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi svojím laxným prístupom umožnili nelegálnym migrantom v obrovských počtoch vstúpiť do členských krajín EÚ a spôsobiť vážne krízové stavy. Dnes je každý veľkým bojovníkom proti nelegálnej migrácii vidiac ako verejnosť vo voľbách v jednotlivých členských krajinách politicky zlikvidovala viaceré vlády práve za neschopnosť preukázanú pri riešení migračnej krízy,“ uviedol Fico.

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Zároveň pripomenul, že keď niekoľko rokov dozadu využil právo veta a zabránil prijatiu povinných migračných kvót, tak musel znášať politickú nenávisť a odmietanie.

Slovensko ponúka Španielsku pomoc


Extrémne návrhy budú podľa neho prichádzať aj v súvislosti s aktuálnou krízou. Premiér si však nemyslí, že riešením by bolo vylúčenie Španielska zo Schengenu.

„Tak ako sme boli pripravení pomáhať Francúzsku s požiarmi, tak aj v prípade migračnej krízy by sa SR mala držať osvedčenej stratégie chrániť za každú cenu vonkajšie hranice Schengenu a každej krajine, ktorá by pri takejto ochrane potrebovala pomoc, vyjsť maximálne v ústrety poskytnutím policajných síl a techniky potrebnej na stráženie hraníc. Slovensko takúto pomoc Španielsku ponúka,“ uzavrel predseda vlády.


Zdroj: SITA.sk - Fico ponúka Španielsku pomoc, Slovensko je pripravené vyslať policajtov aj techniku na hranice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) migračná kríza Premiér Slovenskej republiky schengenská hranica Španielsko
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