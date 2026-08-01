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01. augusta 2026

Trnava reaguje na extrémne horúčavy. Otvorila zimný štadión pre verejnosť a pripomína aj miesta s pitnou vodou – FOTO


Tagy: Horúčavy Mestský zimný štadión možnosť ochladenia

Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad. Mesto Trnava otvára počas letných horúčav pre verejnosť priestory ...



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sni mka obrazovky 2026 08 01 o 9.57.39 676x323 1.8.2026 (SITA.sk) - Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad.


Mesto Trnava otvára počas letných horúčav pre verejnosť priestory hokejovej haly Mestského zimného štadióna. K dispozícii je len hľadisko, nie ľadová plocha.

Útočisko pred horúčavami


„V priestore je 18 °C, preto odporúčame vhodný odev a postupnú aklimatizáciu pri východe z haly. Či si vezmete knižku, hru alebo dobrý podcast do uší, je na vás. Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam bežia tréningy hokejových klubov,“ informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

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Mestský zimný štadión bude počas horúčav otvorený každý deň vrátane víkendov medzi 10:00 a 19:00. Vstup je spredu od Hlbokej ulice (označený ako Vstup A). Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad.

Kde sa môžete napiť zadarmo


Okrem toho ponúka Trnava možnosť ochladiť sa na mestských kúpaliskách, v prevádzke sú hmlové zariadenia, miesta s pitnou vodou a fontány, ktoré zlepšujú lokálnu mikroklímu. Mesto Trnava sa stará o zhruba 40 fontán. Z tohto počtu je na verejných priestranstvách 15 fontánok určených na osvieženie pitnou vodou, v čase letných horúčav sú záchranou pri dodržiavaní pitného režimu.

Väčšina takýchto fontánok je v centre mesta, napríklad na Divadelnej ulici, Jeruzalemskej alebo Hlavnej ulici, ale viaceré sú aj súčasťou novších detských ihrísk a športovísk. Napiť zadarmo sa dá napríklad na detskom ihrisku na Limbovej ulici, na Veternej ulici alebo v areáli pumptracku na Ulici L.V. Beethovena.


Zdroj: SITA.sk - Trnava reaguje na extrémne horúčavy. Otvorila zimný štadión pre verejnosť a pripomína aj miesta s pitnou vodou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Horúčavy Mestský zimný štadión možnosť ochladenia
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