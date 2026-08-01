|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 1.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Božidara
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. augusta 2026
Trnava reaguje na extrémne horúčavy. Otvorila zimný štadión pre verejnosť a pripomína aj miesta s pitnou vodou – FOTO
Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad. Mesto Trnava otvára počas letných horúčav pre verejnosť priestory ...
Zdieľať
1.8.2026 (SITA.sk) - Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad.
Mesto Trnava otvára počas letných horúčav pre verejnosť priestory hokejovej haly Mestského zimného štadióna. K dispozícii je len hľadisko, nie ľadová plocha.
„V priestore je 18 °C, preto odporúčame vhodný odev a postupnú aklimatizáciu pri východe z haly. Či si vezmete knižku, hru alebo dobrý podcast do uší, je na vás. Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam bežia tréningy hokejových klubov,“ informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
Mestský zimný štadión bude počas horúčav otvorený každý deň vrátane víkendov medzi 10:00 a 19:00. Vstup je spredu od Hlbokej ulice (označený ako Vstup A). Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad.
Okrem toho ponúka Trnava možnosť ochladiť sa na mestských kúpaliskách, v prevádzke sú hmlové zariadenia, miesta s pitnou vodou a fontány, ktoré zlepšujú lokálnu mikroklímu. Mesto Trnava sa stará o zhruba 40 fontán. Z tohto počtu je na verejných priestranstvách 15 fontánok určených na osvieženie pitnou vodou, v čase letných horúčav sú záchranou pri dodržiavaní pitného režimu.
Väčšina takýchto fontánok je v centre mesta, napríklad na Divadelnej ulici, Jeruzalemskej alebo Hlavnej ulici, ale viaceré sú aj súčasťou novších detských ihrísk a športovísk. Napiť zadarmo sa dá napríklad na detskom ihrisku na Limbovej ulici, na Veternej ulici alebo v areáli pumptracku na Ulici L.V. Beethovena.
Zdroj: SITA.sk - Trnava reaguje na extrémne horúčavy. Otvorila zimný štadión pre verejnosť a pripomína aj miesta s pitnou vodou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Trnava otvára počas letných horúčav pre verejnosť priestory hokejovej haly Mestského zimného štadióna. K dispozícii je len hľadisko, nie ľadová plocha.
Útočisko pred horúčavami
„V priestore je 18 °C, preto odporúčame vhodný odev a postupnú aklimatizáciu pri východe z haly. Či si vezmete knižku, hru alebo dobrý podcast do uší, je na vás. Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam bežia tréningy hokejových klubov,“ informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
Mestský zimný štadión bude počas horúčav otvorený každý deň vrátane víkendov medzi 10:00 a 19:00. Vstup je spredu od Hlbokej ulice (označený ako Vstup A). Pri prechode je potrebné zatvárať všetky dvere, aby zvnútra neunikal chlad.
Kde sa môžete napiť zadarmo
Okrem toho ponúka Trnava možnosť ochladiť sa na mestských kúpaliskách, v prevádzke sú hmlové zariadenia, miesta s pitnou vodou a fontány, ktoré zlepšujú lokálnu mikroklímu. Mesto Trnava sa stará o zhruba 40 fontán. Z tohto počtu je na verejných priestranstvách 15 fontánok určených na osvieženie pitnou vodou, v čase letných horúčav sú záchranou pri dodržiavaní pitného režimu.
Väčšina takýchto fontánok je v centre mesta, napríklad na Divadelnej ulici, Jeruzalemskej alebo Hlavnej ulici, ale viaceré sú aj súčasťou novších detských ihrísk a športovísk. Napiť zadarmo sa dá napríklad na detskom ihrisku na Limbovej ulici, na Veternej ulici alebo v areáli pumptracku na Ulici L.V. Beethovena.
Zdroj: SITA.sk - Trnava reaguje na extrémne horúčavy. Otvorila zimný štadión pre verejnosť a pripomína aj miesta s pitnou vodou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajt na služobnom motocykli zomrel po zrážke s autom, vodič prešiel do protismeru – FOTO
Policajt na služobnom motocykli zomrel po zrážke s autom, vodič prešiel do protismeru – FOTO
<< predchádzajúci článok
Fico ponúka Španielsku pomoc, Slovensko je pripravené vyslať policajtov aj techniku na hranice
Fico ponúka Španielsku pomoc, Slovensko je pripravené vyslať policajtov aj techniku na hranice