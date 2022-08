Fico postavil Čaputovú pred neľahkú úlohu. Musí si vybrať medzi Slovenskom a Matovičom (video)

Slovensko alebo Matovič

Ukáže odovzdané referendum

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) odovzdala petičné hárky Kancelárii prezidenta SR. Predseda strany Smer-SD Robert Fico v stredu na tlačovej konferencii oznámil, že predložili viac ako 406-tisíc podpisov.Doplnil, že referendum pozostáva z dvoch otázok, a to, či občania súhlasia, aby vládna koalícia podala demisiu a so zmenou Ústavy SR, aby sa v budúcnosti mohli predčasné parlamentné voľby konať aj na základe ústavného zákona alebo na základe platného výsledku referenda.„Prezidentka už raz zmarila referendum. Dnes si bude musieť vybrať, či si vyberie Slovensko, zmenu a demokraciu, alebo si vyberie lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča ," tvrdí Fico, ktorý doplnil, že referendum by prezidentka mohla vyhlásiť na 29. októbra.V stanovenom termíne sa však budú konať i komunálne a župné voľby. „Ak sa prezidentka rozhodne atakovať niektorú z otázok v referende na Ústavnom súde, bude to pre nás ďalší dôkaz, že stojí na strane Matoviča a nie na strane Slovenska," povedal Fico.Podľa slov podpredsedu strany Juraja Blanára je teraz na prezidentke, aby vytvorila dobrú cestu pre Slovensko tým, že schváli referendum. Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha svojho straníckeho partnera doplnil, že Čaputová má možnosť dnes ukázať, že slúži slovenským občanom.„Ak odovzdá referendum Ústavnému súdu, tak iba ukáže, že chce Slovensko, ktoré bude rozdelené na dva nepriateľské tábory," uzavrel Blaha.