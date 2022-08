Slovensko je piate vo vojenskej pomoci Ukrajine, podľa Naďa sa musia ubrániť novodobému Hitlerovi z Moskvy

Pošleme im aj bojové vozidlá BVP-1

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Desiatky kamiónov s humanitárnou pomocou

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Novodobý Hitler z Moskvy

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Od 24. februára Slovensko pomohlo Ukrajine vojenským materiálom v celkovej hodnote cca 154 miliónov eur, čo predstavuje 8 percent z celkového rozpočtu Ministerstva obrany SR (MO SR) V rámci prepočtu na HDP tak Slovensku patrí 5. miesto v rebríčku krajín poskytujúcich vojenskú pomoc Ukrajine. Uviedla to v tlačovej správe Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa MO SR.Obsahom tejto pomoci bol napríklad systém protivzdušnej obrany S-300, odmínovací systém Božena, 5 vrtuľníkov (4xMi-17 a 1xMi-2), munícia do systému Grad, letecké palivo, benzín, ručné zbrane a ďalší materiál. Okrem toho sme v rámci vojenskej pomoci sprostredkovali pre Ukrajinu predaj nateraz 8 kusov samohybných konónových húfnic Zuzana 2 prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti KONŠTRUKTA-Defence. Aktuálne poskytneme nášmu susedovi 30 nevyužívaných BVP-1 zo záloh, za ktoré získame od Nemecka ako kompenzáciu 15 kusov tankov Leopard 2A4.„Ukrajinskí ľudia trpia kvôli absolútne nezmyselnej vojne. Kvôli tomu, že Vladimir Putin sa rozhodol riešiť si svoje mocenské chúťky vojensky. Umreli preto už desaťtisíce Ukrajincov, ale aj Rusov. Okrem toho vplyvom dôsledkov vojny trpí celý svet – kvôli vysokým cenám plynu, elektriny. Preto celý svet, spoločne, musí realizovať kroky na zastavenie Vladimira Putina a celej tejto nezmyselnej vojny,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Vojna u nášho suseda vyvolala tiež zvýšené požiadavky na humanitárnu pomoc utekajúcim ľuďom a zabezpečenie obrany a bezpečnosti Slovenska a jeho obyvateľov. Denne bolo na hranici nasadených aj 1 500 profesionálnych vojakov. Vďaka humanitárnym zbierkam smerovalo na Ukrajinu viac ako 30 kamiónov humanitárnej pomoci.Reakciou na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu je aj zvýšená bojová pohotovosť našich ozbrojených síl, ako garanta bezpečnosti štátu. Z medzinárodného hľadiska mala podľa rezortu obrany Putinova vojenská agresia presne opačný efekt, ako by si zrejme želal. Potvrdila jednotu demokratického sveta a obrovskú mieru solidarity s Ukrajinou.Vojna na Ukrajine nás podľa rezortu obrany v istom zmysle utvrdila v tom, že v rámci NATO už vynakladanie dvoch percent HDP na obranu nebude cieľom, ale štandardom. Pre Slovensko vytvoril konflikt na Ukrajine nevyhnutnosť rýchlejšie modernizovať naše ozbrojené sily a zbaviť sa závislosti na technike sovietskej výroby. Vojna zároveň potvrdila pevné spojenecké puto naprieč Severoatlantickou alianciou.Šéf rezortu obrany Naď v rámci bilancie uplynulého pol roka pripomenul, že Slovensko je uprostred dvoch významných výročí na Slovensku – 21. augusta sme si pripomenuli 54. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy pod velením Moskvy a o niekoľko dní si pripomenieme výročie Slovenského národného povstania, počas ktorého sme prosili o pomoc celý svet, aby nám pomohol postaviť sa Hitlerovi a nacizmu.„Prečo sa dnes, spomínajúc na našu vlastnú skúsenosť, čudujeme Ukrajincom, že prosia o to isté? Tak, ako sme boli vtedy vďační za pomoc celého sveta, tak dnes ako slobodné a demokratické spoločenstvo spravíme všetko pre to, aby sa mohli brániť proti novodobému Hitlerovi – tentokrát z Moskvy,“ zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď.