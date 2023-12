Fico požiadal veľvyslanca USA, aby sa zdržal vyjadrení na tému zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry

7.12.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) požiada veľvyslanca Spojených štátov amerických (USA) na Slovensku Gautama Ranu, aby sa zdržal vyjadrení, ktoré vstupujú do interných suverénnych slovenských záležitostí.Premiér to uviedol na margo stanoviska Spojených štátov amerických, ktoré súhlasia so stanoviskom Európskej komisie , že zámer slovenskej vlády zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry si vyžaduje dôkladnú právnu analýzu.Fico tvrdí, že si nevie predstaviť, že by slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone vydalo vyhlásenie, v ktorom odmietne prijatie zákona, ktorý sa týka trestného práva v USA.„Chcem veľmi jasne povedať, že si neželám žiadne napätie medzi úradom vlády a veľvyslanectvom USA v Bratislave. Neželám si, aby kvalita tých vzťahov bola taká, ako to vidíme v Budapešti. Čo si želám je, aby nás USA brali ako suverénnu krajinu,“ uviedol Fico počas parlamentnej Hodiny otázok.