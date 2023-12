Ministerstvo vnútra odmieta vyšetrovateľovi Mašinovi vyplatiť služobný plat napriek rozhodnutiu súdu

7.12.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra odmieta vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry Štefanovi Mašinovi vyplatiť služobný plat a trvá na tom, že by mal aj napriek jasnému a vykonateľnému súdnemu rozhodnutiu naďalej poberať minimálnu mzdu. Na sociálnej sieti to napísal jeho právny zástupca Peter Kubina. Upozornil pritom, že nevyplatenie mzdy je trestný čin.„Presne v polovici novembra (15.11.) súd neodkladným opatrením prikázal Ministerstvu vnútra SR zdržať sa uplatňovania a výkonu personálneho rozkazu ministra vnútra, ktorým bol vyšetrovateľ NAKA Štefan Mašin postavený mimo službu a ktorým mu bol znížený služobný plat na úroveň minimálnej mzdy," pripomenul Kubina.Rozhodnutie súdu podľa neho znamená, že ministerstvo Mašínovi od 15.11. musí umožniť návrat do práce, k čomu aj došlo a zároveň vyplácať plný služobný plat, čo sa nedeje. Kubina doplnil, že rezort vnútra vyčkáva „kým nejaký úradník na ministerstve rozhodne, či súdne rozhodnutie naozaj platí alebo nie".Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v reakcii na súdne rozhodnutia o návrate niektorých suspendovaných policajtov do práce uviedol, že proti neodkladným opatreniam sa rezort bude brániť súdnou cestou.