Fico: Prečo boli na celoplošnom testovaní nasadení vojaci bez súhlasu prezidentky Čaputovej?

Využitie vojakov bez súhlasu

Núdzový stav

4.11.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico adresoval prezidentke Zuzane Čaputovej list, v ktorom žiada o vysvetlenie nasadenia vojakov pri celoplošnom testovaní či zdravotnícku výpomoc bez jej súhlasu.Fico to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti. Využitie armády v núdzovom stave sa podľa neho udialo opakovane bez súhlasu a rozhodnutia prezidentky.„S veľkým znepokojením konštatujem, že neexistuje ani návrh vlády, ktorý by Vás požiadal o využitie tejto právomoci, ani Vaše rozhodnutie,“ napísal Fico.Hlavu štátu zároveň žiada o vysvetlenie toho, prečo „tolerovala porušovanie ústavných zákonov“, ku ktorému podľa neho došlo zo strany vlády a prečo nepristúpila k náprave stavu, ktorý, ako tvrdí Fico, nie je možné akceptovať a neexistuje naň žiadne rozumné vysvetlenie.Núdzový stav vyhlásila vláda 30. septembra 2020. Dňa 9. októbra 2020 vláda uznesením uložila ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi OĽaNO ) úlohu vyčleniť na základe požiadaviek ministra zdravotníctva na nevyhnutný čas denne do 1 500 príslušníkov ozbrojených síl.Dňa 18. októbra 2020 prijala vláda ďalšie uznesenie, ktorým ministrovi obrany uložila úlohu vyčleniť do 8-tisíc príslušníkov ozbrojených síl na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Kanceláriu prezidentky SR.