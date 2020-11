Koľko bude platiť negatívny certifikát v okresoch, kde nebude druhé kolo celoplošného testovania?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2020 - Ľudia z okresov, v ktorých sa tento víkend neuskutoční plošné testovanie, by sa nemali ísť otestovať tam, kde sa konať bude. Počas rokovania vlády to odporučil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Obyvateľom regiónov, v ktorých sa testovalo minulý týždeň a následne neboli zaradené do druhého kola plošného testovania, by sa mala predĺžiť platnosť testu o týždeň.Pre obyvateľov 45 okresov, v ktorých sa potvrdilo viac ako 0,7 percenta pozitívnych prípadov ochorenia na COVID-19, by malo platiť, že budú potrebovať nový certifikát.