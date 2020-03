Fico pred novinárov neprišiel, Pellegrini odpovedal aj na otázku o „kacírskej myšlienke“

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Blahoželám víťazovi volieb a urobím tak aj osobne v nedeľu v niektorej z televíznych diskusií. Odkázal premiér a volebný líder Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD) Peter Pellegrini šéfovi hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igorovi Matovičovi.„Marketing je len cesta k moci, ale dôležité je tú funkciu (premiéra, pozn. SITA) zvládnuť,“ komentoval Pellegrini, že Matovič bude zrejme novým predsedom vlády. Podľa volebného lídra Smeru-SD Matovič sa nezmenil „z večera do rána“, a preto bude Smer-SD zaujímať, ako zvládne premiérsku funkciu.„Nikdy nehovor nikdy,“ reagoval Pellegrini na otázku agentúry SITA, čo hovorí na „kacírsku myšlienku“, že by budúce povolebné rozhovory mohli vyústiť do prípadnej spolupráce hnutia OĽaNO a Smeru-SD. „Túto otázku dajte najprv Igorovi Matovičovi,“ pokračoval Pellegrini s tým, že by išlo o „koalíciu zmierenia“. Pellegrini tiež naznačil, že môže byť otázne, či nebude premiérom žena, ktorú vytiahne Matovič „z klobúka“.Na tlačovej konferencií Smeru-SD boli opäť prítomní len podpredsedovia. Šéf strany Robert Fico chýbal. „Netrápte sa, všetko je v poriadku,“ reagoval Pellegrini na otázku, či je Fico v centrále.