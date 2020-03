Výsledok je pre nás veľmi zlý, vyhlásil Bugár a potvrdil, že skončí na čele strany Most-Híd

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Most-Híd Béla Bugár označil výsledok hlasovania pre nich za veľmi zlý, očakávali totiž oveľa lepší výsledok. Zároveň potvrdil, že skončí na čele strany, no bude v nej naďalej pokračovať."Ako vidieť z predbežných analýz, veľa voličov, teda aj našich na južnom Slovensku, volilo OĽaNO . Predpokladám, že takisto ako od nás budú očakávať pomoc južným regiónom aj v zastupovaní menšinových práv," povedal Bugár s tým, že je v tom skeptický.Pripustil, že funkciu splnomocnenca pre menšiny môže líder OĽaNO Igor Matovič ponúknuť napríklad Strane maďarskej komunity."Čo sa týka menšinových práv, neočakávam žiadne zlepšenie. Videli sme viackrát v minulosti, ako OĽaNO a pán Matovič hlasovali, napríklad, aj v prípade záchrany menšinových škôl, alebo v Radičovej vláde proti zákonu, ktorý mal upraviť tzv. zákon o dvojitom štátnom občianstve, alebo akým spôsobom fakticky obmedzil možnosť používania zákona o používaní menšinových jazykov," uviedol.Maďari a iné menšiny prvýkrát po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie nebudú mať zastúpenie v slovenskom parlamente. "Je to veľká výzva aj pre strany, ktoré sa dostali do parlamentu. Poznám ich program, neočakávam žiadne zásadné zlepšenie menšinových práv," upozornil Bugár.Koalícia dvoch maďarských strán podľa neho nebola možná, lebo by potrebovali 7 percent, a to by ťažko dosiahli. "Na čom sme sa dohodli, to by aj pomohlo, a to by bola volebná strana," priblížil Bugár na margo toho, že do volieb nešli spoločne s MKS.Volebná strana už bola pred registráciou na ministerstve vnútra, vznikla, len Strana maďarskej komunity (SMK) to podľa neho odmietla. Po voľbách chce zatelefonovať predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi, aby rokovali o tom, ako budú ďalej postupovať pri zastupovaní záujmov menšín na Slovensku.