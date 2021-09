Fico pri zbere podpisov na odvolanie Hegera robí podľa Hlasu drahoty. Politikárči, uskakuje a chce dať slovo Blahovi

Fico je pripravený poskytnúť Blahu

Úskok zo strany Fica

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Erik Tomáš agentúre SITA povedal, že líder strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pri poskytnutí podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o odvolaní premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) „politikárči a robí úskoky“. Hlas-SD už dlhšie hovorí, že chce iniciovať rokovanie parlamentu o odvolaní premiéra, a tým pádom aj celej vlády. Potrebuje však, aby sa pod zvolanie takejto schôdze podpísali aj poslanci Smeru-SD. Potrebných je aspoň 30 podpisov poslancov a Hlas-SD má vlastných poslancov 11.Fico v stredu 29. septembra na tlačovej besede povedal, že Smer-SD je pripravený poskytnúť podpisy Hlasu-SD.Dodal však, že je pripravený poskytnúť aj predkladateľa poslanca Ľuboša Blahu. To by znamenalo, že návrh na odvolanie Hegera by v pléne parlamentu prednášal Blaha.„No vidíte a toto je zase to politikárčenie zo strany pána predsedu Fica a strany Smer. Je zrejmé, že ak ide o odvolávanie premiéra a celej vlády, tak by takýto návrh mal predkladať expremiér Pellegrini. Navyše, vždy platila dohoda v opozícii, že tá opozičná strana, ktorá iniciovala danú schôdzu, mala právo ten návrh aj predkladať. Vnímame to ako úskok zo strany pána Fica,“ povedal Tomáš.Dodal, že keď Fico hovoril o spájaní sa a o spolupráci Smeru-SD a Hlasu-SD pred voľbami, tak „my si takto túto spoluprácu určite nepredstavujeme“.Podľa Tomáša Hlas-SD predloží do parlamentu návrh na odvolávanie premiéra Hegera. Doteraz zozbierali 20 podpisov poslancov a čaká, že svoj sľub naplní aj Smer-SD. „Zatiaľ sa tak, bohužiaľ, nestalo,“ uzavrel Tomáš.