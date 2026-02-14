Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. februára 2026

Fico prijme šéfa diplomacie USA, hlavnou témou rozhovorov s Rubiom budú obrana a energetika


Tagy: Minister zahraničných vecí USA Premiér Slovenskej republiky

Predseda vlády Robert Fico sa v nedeľu v Bratislave stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom. Hlavnými témami spoločného ...



europe_us_ukraine_79751 676x451 14.2.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico sa v nedeľu v Bratislave stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom.

Hlavnými témami spoločného rokovania budú bezpečnostné záujmy, posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a diverzifikácie energetických zdrojov, modernizácia slovenskej armády a záväzky voči NATO.

O stretnutí informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.


Zdroj: SITA.sk - Fico prijme šéfa diplomacie USA, hlavnou témou rozhovorov s Rubiom budú obrana a energetika © SITA Všetky práva vyhradené.

