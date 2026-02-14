|
Sobota 14.2.2026
Meniny má Valentín
|
14. februára 2026
Fico prijme šéfa diplomacie USA, hlavnou témou rozhovorov s Rubiom budú obrana a energetika
Predseda vlády Robert Fico sa v nedeľu v Bratislave stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom. Hlavnými témami spoločného ...
14.2.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico sa v nedeľu v Bratislave stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom.
Hlavnými témami spoločného rokovania budú bezpečnostné záujmy, posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a diverzifikácie energetických zdrojov, modernizácia slovenskej armády a záväzky voči NATO.
O stretnutí informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Zdroj: SITA.sk - Fico prijme šéfa diplomacie USA, hlavnou témou rozhovorov s Rubiom budú obrana a energetika © SITA Všetky práva vyhradené.
