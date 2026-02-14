Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. februára 2026

Korupčné podozrenia na cudzineckej polícii. Vyšetrovatelia obvinili tri osoby, z toho jednu príslušníčku zboru


Tagy: hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Korupcia Obvinenie Policajtka

Príslušníci Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru vykonali akciu s názvom Turista, počas ktorej zadržali ...



Zdieľať
titulka policia 676x451 14.2.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru vykonali akciu s názvom Turista, počas ktorej zadržali dve policajtky a tri civilné osoby. Akcia prebiehala v rámci Banskobystrického kraja a bola zameraná na elimináciu korupcie pri vybavovaní pobytov pre cudzincov. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zadržaných osôb obvinil jednu policajtku a dve civilné osoby z korupčnej trestnej činnosti.

Zaistili dokumenty aj elektroniku


Ako informovala hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová, počas akcie bola vykonaná domová prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, pri ktorých boli zaistené dôkazné materiály, najmä listinné podklady, výpočtová technika a ďalšie elektronické zariadenia vrátane mobilných telefónov.

„Obvinená policajtka, zaradená na cudzineckej polícii v Banskej Bystrici, mala prijímať paušálne finančné odmeny za bezproblémové a urýchlené vybavenie pobytovej agendy cudzincov z tretích krajín na území Slovenskej republiky. Peniaze mala prijímať od civilnej osoby, ktorá pracovala ako sprostredkovateľ pobytovej agendy pre cudzincov,“ spresnila Dobiášová.

Sudca rozhodol o stíhaní na slobode


Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil policajtku z trestného činu prijímania úplatku a dve civilné osoby z trestného činu podplácania. Policajtke môže hroziť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov a civilným osobám 6 mesiacov až 3 roky. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie všetkých troch obvinených, sudca však rozhodol, že budú stíhaní na slobode.

Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) v boji proti korupčnému správaniu príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy SR zefektívnil činnosť, čo sa odrazilo na počte vyhľadaných aj objasnených prípadov za posledné roky. V roku 2023 vyšetrovatelia ÚIS obvinili iba päť osôb, v roku 2024 obvinili 18 a v minulom roku 13 osôb z korupčnej trestnej činnosti. Z toho za posledné dva roky bolo obvinených päť funkcionárov za korupciu.


Zdroj: SITA.sk - Korupčné podozrenia na cudzineckej polícii. Vyšetrovatelia obvinili tri osoby, z toho jednu príslušníčku zboru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Korupcia Obvinenie Policajtka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda chce zasiahnuť proti radikalizácii mladých, pripravuje nový zákon a silnejšiu koordináciu ministerstiev – FOTO
<< predchádzajúci článok
Fico prijme šéfa diplomacie USA, hlavnou témou rozhovorov s Rubiom budú obrana a energetika

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 