Fico pripomenul prípad zosnulého advokáta Krivočenka, porušenie ľudských práv by podľa neho malo mať dôsledky (video)

Spomenul prípad zosnulého advokáta

Chce zobrať dôchodky niektorým policajtom

23.2.2023 (SITA.sk) - Závery o porušení ľudských práv, ktoré na základe kontrol vyvodí verejný ochranca práv, by mali mať právne dôsledky. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda strany Smer-SD Pripomenul pritom prípad advokáta Ľubomíra Krivočenka , ktorý zomrel v dôsledku ochorenia COVID-19 vo väzbe. Do nej bol vzatý pre obvinenie v kauze Dobytkár.V jeho prípade bývalá ombudsmanka Mária Patakyová podľa Fica v marci 2022 skonštatovala, že „v dôsledku nesprávneho manažmentu zdravotnej starostlivosti došlo k porušeniu základného práva na ochranu zdravia".„My nemôžme len tak skonštatovať - no tak zomrel," povedal Fico. Podľa neho by sa v tomto prípade malo postupovať, ako keď Ústavný súd SR konštatuje porušenie ľudských práv. „Môže prijať nejaké rozhodnutie napríklad ohľadom zadosťučinenia," skonštatoval šéf Smeru.Fico zároveň zopakoval zámer odoberať výsluhové dôchodky policajtom, ktorí vyšetrovali medializované kauzy.„Ak raz bude nejaké rozhodnutie, ktoré bude konštatovať, že došlo k porušeniu základných práv ľudí a to porušenie nastalo aj tým, že sa nepostarali, zle konali, urobili úmyselne a oni spôsobili to porušenie, tak musí byť nejaký dôsledok," vyhlásil Fico.Doplnil, že takýto zákon už v súčasnosti existuje. „Ale treba ho ešte sprecizovať, aby neboli vôbec žiadne pochybnosti," dodal Fico.