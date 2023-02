Kauza Mýtnik čelí politickému tlaku a dezinformáciám

23.2.2023 (SITA.sk) - Napriek tomu, že výpovede svedkov nepotvrdili tvrdenia obžaloby o predraženej zákazke a manipulácii tendra, kauza Mýtnik sa stala predmetom aktuálnej politickej kampane. Stalo sa tak, keď predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič verejne šíril dezinformáciu, že Jozef Brhel mladší sa prvýkrát priznal, že si s Michalom Suchobom delil zisk zo spoločnosti Allexis a označil ho za zločinca.V skutočnosti Jozef Brhel mladší spoluvlastníctvo Allexisu nikdy nepopieral, dôkazom čoho je, že už pred vyše rokom oznámil orgánom činným v trestnom konaní, že do skončenia procesu im vydáva niekoľko miliónov eur, ktoré boli súčasťou zisku z podnikateľských aktivít spoločnosti Allexis.„Ide už o druhý prípad, keď sa Igor Matovič aktívne zapojil do priebehu súdneho procesu kauzy Mýtnik. Prokurátor špeciálnej prokuratúry Repa sa priamo v spise odvoláva aj na tlačovú konferenciu Matoviča , ktorého tvrdenia sa aj v prvom prípade preukázali ako zavádzajúce. Takéto zásahy aktívnych politikov do súdnej moci považujeme za neadekvátne a v rozpore so základným právom každého občana na nezávislý súdny proces,” uviedol JUDr. Michal Mandzák , člen obhajoby Jozefa Brhela Bývalý šéf finančnej správy František Imrecze pred súdom uviedol, že v prípade výberu spoločnosti Allexis postupoval v zmysle zákona. Ďalší kajúcnik Michal Suchoba zas dokázal, že produkty Allexisu boli pre štát výhodné a za primeranú cenu. Nepotvrdili tak tvrdenia obžaloby, ktorá v prípade procesu s Jozefom Brhelom tvrdí opak. V rovnakom duchu vypovedali aj ostatní tzv. kajúcnici.Stalo sa tak po tom, čo dva nezávislé znalecké posudky, z toho jeden zo Slovenskej technickej univerzity (STU) , preukázali, že projekt spoločnosti Allexis nespôsobil štátu škodu, ale naopak zisk 3,7 miliardy eur. V prípade produktu E-kasa sa dokonca zistilo, že riešenie aplikované na Slovensku bolo lacnejšie a o desiatky miliónov efektívnejšie ako v ČR. Podľa advokáta JUDr. Michala Mandzáka by bolo zo strany prokurátora férové si priznať, že ani jeden z troch bodov obžaloby sa nepreukázal a obvinenie bolo vykonštruované bez dôkazov.„Čím viac dôkazov pribúda, tým väčší mám dojem, že v prípade obvinenia môjho klienta ide len o politický proces bez prihliadnutia na prezumpciu neviny a právne fakty. V prvom rade bol systém, ktorý dodávala spoločnosť Allexis obstaraný identickým spôsobom, ako svojho času obstaral exminister vnútra Daniel Lipšic informačný systém Detica. Už tu vidno tú dvojkoľajnosť, keď špeciálna prokuratúra stíha podnikateľa za ten istý spôsob obstarávania, ako svojho času vykonal jej šéf Daniel Lipšic . Rovnako je tomu tak pri údajnej škode, ktorá mala byť štátu spôsobená. Najprv sa päť nezávislých certifikovaných znalcov podpíše pod posudok, ktorý potvrdzuje, že štátu nevznikla škoda, ale zisk. Potom k rovnakému záveru o zisku dôjdu znalci z STU. A prokurátor Repa si nechá vypracovať posudok plný odborných chýb, že vznikla škoda 45 miliónov. Teraz navyše pribudli výpovede tzv. kajúcnikov, ktoré obžalobu nielenže nepodržali, ale väčšinu jej tvrdení rovno vyvrátili. Keďže sa teda vyvrátilo tvrdenie o škode a naopak sa preukázal zisk, vyvrátilo sa tvrdenie o manipulácii výberového konania a preukázalo sa, že išlo o identický spôsob ako bolo obstarávané v podobnom prípade, logicky nemohlo prísť ani k poslednému bodu obžaloby, a to legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Budeme sa brániť súlade so zákonom a veríme, že spravodlivosť vyhrá bez ohľadu na aktuálnu volebnú kampaň a politické tlaky," skonštatoval M. Mandzák.JUDr. Michal Mandzákčlen tímu obhajoby Ing. Jozefa Brhela