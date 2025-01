Fico pripustil predčasné parlamentné voľby. Šutaj Eštok a Danko to musia vyriešiť, vyhlásil premiér

Dôjde k otvoreniu koaličnej zmluvy?

Diskusie s opozíciou

12.1.2025 (SITA.sk) - Ak si Slovenská národná strana (SNS) Hlas-SD nezaistia svoje poslanecké kluby a nezabezpečia väčšinu v parlamente, jediným riešením budú predčasné parlamentné voľby . Myslí si to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ). Uviedol to v televízii Ta3, v relácii V politike.Reagoval tak na situáciu v parlamente, kde SNS čelila odchodu poslanca Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov z Národnej koalície, ktorí boli zvolení na kandidátke národniarov, z ich klubu.Smer im „požičal" poslanca Muňka , aby mohli zachovať svoj poslanecký klub. Rovnako to súvisí so skupinou štyroch poslancov Hlasu okolo Samuela Migaľa , ktorí v poslednom čase nepodporili viacero vládnych návrhov.„Pán Šutaj Eštok a pán Danko to musia vyriešiť," zdôraznil Fico. Riešením by podľa neho mohlo byť i otvorenie koaličnej zmluvy a zmena pomerov vo vláde. Poznamenal, že SNS má pri počte sedem poslancov troch ministrov, Hlas môže prísť o štyroch poslancov a má rovnaký počet ministrov ako Smer, ktorý má stále rovnaký počet poslancov.Rekonštrukcia by podľa neho mohla reflektovať tieto zmeny. „Buď bude mať vládna koalícia 76 plus alebo nebude," uviedol. Na margo toho, či diskutuje o podpore vlády s opozíciou, napríklad s Kresťanskodemokratickým hnutím , Fico povedal, že v súčasnosti nerokuje s nikým okrem koaličných partnerov.„Nebudem ohrozovať Smer a platiť politickú daň za to, že ostatné strany nie sú schopné garantovať počty poslancov," poznamenal.Smer je podľa jeho predsedu stabilná strana, lebo funguje na tom, že poslanec by mal byť „vyskúšaný človek", ktorý je lojálny k strane, a hoci je schopný konštruktívne sa pohádať, na záver dňa rešpektuje prijaté rozhodnutie. Prízvukoval, že na "personálny substrát" v Smere veľmi dbá.