Nemajme pocit, že EÚ je nedotknuteľná. Povinnosťou vlády je podľa Fica, aby nebola pasívna v zahraničnej politike

Apeluje na aktívnosť a sebavedomie

Vojna sa raz skončí

12.1.2025 (SITA.sk) - Životný priestor Slovenska je v Európskej únii Severoatlantickej aliancii. V diskusnej relácii televízie Ta3 V politike to uviedol predseda slovenskej vlády Robert Fico Smer-SD ). Dodal však, že podľa neho je potrebné pripraviť sa na výzvy, ktoré týmto inštitúciám prináša súčasná doba.„Nemajme pocit, že EÚ je nedotknuteľná, pozrite sa na Veľkú Britániu," poukázal na odchod jedného z členských štátov z EÚ. Povinnosťou vlády je podľa Fica to, aby nebola pasívna v zahraničnej politike.Považuje za dôležité i to, aby Slovensko zadefinovalo svoje vízie v zahraničnej politike, pričom apeloval na aktívnosť a sebavedomie. „Nepozerajme sa tu doma z Bratislavy, čo sa deje inde," vyjadril sa.V súvislosti so svojou predvianočnou cestou do Moskvy uviedol, že tam bol na súkromnej ceste a letel tam linkami, no naskytla sa mu príležitosť na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedol, že o svojej súkromnej ceste a tejto možnosti hovoril s európskymi predstaviteľmi a avizoval im, že sa zrejme stretne s Putinom, lebo bola táto možnosť na stole.Je presvedčený o tom, že vojna sa raz skončí a bude potrebné mať s Ruskom normálne vzťahy, ktoré podľa neho Slovensko vždy malo. Víta aj cestu parlamentnej delegácie na čele s predsedom SNS Andrejom Dankom do Moskvy.