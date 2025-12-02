|
Utorok 2.12.2025
|
02. decembra 2025
Fico privítal Okamuru. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu, tešil sa premiér
Žiadny politický kalkul nemôže podľa predsedu vlády Roberta Fica ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy, ktoré on označuje za pôžičky vzájomnej dôvery. Povedal to po ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Žiadny politický kalkul nemôže podľa predsedu vlády Roberta Fica ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy, ktoré on označuje za pôžičky vzájomnej dôvery. Povedal to po stretnutí s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom.
Dodal, že opätovne vidí perspektívu spoločných rokovaní vlád SR a ČR a predovšetkým obnovenia sily V4, ktorá keď zaberie, vie meniť aj európske témy.
„Veľmi sa teším, že dnes bola možnosť osobne sa stretnúť s novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom a jeho parlamentnou delegáciou kopírujúcou novú vládnu koalíciu. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu,“ povedal Fico. Pripomenul svoje tvrdenie, že českí a slovenskí politici odchádzajú, ale slovenský národ a český národ zostáva.
Zdroj: SITA.sk - Fico privítal Okamuru. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu, tešil sa premiér © SITA Všetky práva vyhradené.
