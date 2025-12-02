Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Meniny má Bibiána
 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Fico privítal Okamuru. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu, tešil sa premiér


Žiadny politický kalkul nemôže podľa predsedu vlády Roberta Fica ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy, ktoré on označuje za pôžičky vzájomnej dôvery. Povedal to po ...



czech_republic_election_preview_51967 2cab4abd569c474f99426ff0152e2f56 1 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Žiadny politický kalkul nemôže podľa predsedu vlády Roberta Fica ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy, ktoré on označuje za pôžičky vzájomnej dôvery. Povedal to po stretnutí s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom.


Dodal, že opätovne vidí perspektívu spoločných rokovaní vlád SR a ČR a predovšetkým obnovenia sily V4, ktorá keď zaberie, vie meniť aj európske témy.

„Veľmi sa teším, že dnes bola možnosť osobne sa stretnúť s novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom a jeho parlamentnou delegáciou kopírujúcou novú vládnu koalíciu. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu,“ povedal Fico. Pripomenul svoje tvrdenie, že českí a slovenskí politici odchádzajú, ale slovenský národ a český národ zostáva.


Zdroj: SITA.sk - Fico privítal Okamuru. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu, tešil sa premiér © SITA Všetky práva vyhradené.

