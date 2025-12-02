|
Utorok 2.12.2025
Úvodná strana
|
02. decembra 2025
Slovensko na križovatke. Poslanci dali v prvom čítaní zelenú zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
Národná rada SR hlasmi 78 poslancov posunula do druhého čítania zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Národná rada SR hlasmi 78 poslancov posunula do druhého čítania zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a transformuje na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Vzhľadom na vývoj debaty v parlamente to pre predstaviteľov ÚOO nie je žiadne prekvapenie.
„Stále však chceme veriť, že poslanci zohľadnia varovania desiatok odborníkov a medzinárodných organizácií, vrátane Európskej komisie či Európskej prokuratúry, ktoré upozorňujú na negatívne dopady zmien v systéme ochrany oznamovateľov,“ reagoval ÚOO.
„Teraz sme na križovatke, na ktorej sa rozhoduje, či chceme skutočne efektívne chrániť oznamovateľov, alebo dovolíme, aby sa systém ochrany dostal pod vplyv krátkodobých politických záujmov,“ uviedol ÚOO v stanovisku, ktoré médiám poskytla Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie.
Podľa vyjadrenia ÚOO je len na poslancoch, či Slovensko zostane lídrom v oblasti ochrany oznamovateľov, alebo sa stane odstrašujúcim príkladom toho, ako môže neuvážená a účelová legislatíva oslabiť dôveru ľudí v spravodlivosť, transparentnosť a fungovanie štátu.
