Fico pustil nahrávky, ktoré majú dokazovať porušovanie zákona v mediálne známych kauzách (video)

Spolupracujúci obvinení

Udavači a kajúcnici

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veci postupu orgánov činných v trestnom konaní v mediálne známych kauzách bolo začaté trestné stíhanie. Informoval o tom ešte v stredu (5. októbra) predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico s tým, že bol v danej veci vypovedať na Generálnej prokuratúre SR Porušovanie zákona v trestných konaniach podľa šéfa Smeru dokazujú viaceré nahrávky, pričom v týchto záležitostiach opakovane podal trestné oznámenie.Na adresu spolupracujúcich obvinených Fico uviedol, že niektorí z nich sú vychytralí, no niektorí sú „trúby“ a hlupáci a na to, čo majú vypovedať, sa pýtajú policajtov. „Toto je zvrátené," uviedol Fico.Zároveň tiež povedal, že niektorí obhajcovia preukázateľne spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní. „Je to hlavne partia obhajcov, ktorí sa snažia vybaviť pre svojich klientov, udavačov, kajúcnikov, čo najväčšie výhody, no na takúto činnosť potrebujú aj finančné prostriedky," skonštatoval šéf Smeru.Dodal, že je načase, aby boli trestné konania v medializovaných kauzách do vyšetrenia všetkých podozrení prerušené, aby sa zistilo, kde je pravda.