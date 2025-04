Fico reaguje na koaličných politikov. Ak si niekto myslí, že transakčnú daň si „vyžerie“ len Smer, mýli sa

Zdroje na konsolidáciu

Abnormálny výskyt DNA

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.4.2025 (SITA.sk) - Ak si niekto myslí, že transakčnú daň si „vyžerie“ len Smer-SD , tak sa veľmi mýli. Vo zverejnenom videu to povedal šéf strany a predseda vlády Robert Fico . Ako pripomenul, zavedenie dane podporila celá koalícia na základe predchádzajúcej dohody na koaličnej rade.Zároveň premiér skonštatoval, že momentálne názory časti koaličných politikov, ktorí by chceli daň zrušiť, sa objavili pod tlakom článkov v médiách a za „pokryteckého kriku“ opozície.„Žiadna daň nie je pekná. Ani transakčná, ani zvýšená DPH, ku ktorej sme rovnako museli pristúpiť, aby sa získali zdroje na konsolidáciu verejných financií,“ uviedol Fico. Zároveň vyzval tých koaličných politikov, ktorí by chceli daň zrušiť, aby priniesli aj návrhy opatrení, ktoré zabezpečia príjmy 700 miliónov eur ročne.„To sú totiž plánované príjmy z transakčnej dane,“ zdôraznil Fico. Doplnil, že ak spomenuté návrhy neprídu, nevidí dôvod, aby sa koalícia zrušením dane zaoberala. Fico sa zároveň zastal vládneho splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára „Máme k dispozícii znalecký posudok potvrdzujúci, že vo vakcínach proti COVIDu používaných na Slovensku bol abnormálny výskyt DNA a látok, ktoré tam nemali čo robiť a ktoré výrobcovia zatajili,“ vyhlásil Fico s tým, že Kotlár robí užitočnú robotu.„Zdravo provokuje a predkladá ťažko spochybniteľné fakty,“ povedal premiér. V tejto súvislosti je podľa Fica potrebné oznámiť dodávateľom vakcín, že „im už nezaplatíme ani cent“ a že je vláda pripravená s nimi viesť súdne spory. „A splnomocnenec Kotlár bude mať v tomto moju plnú podporu,“ dodal predseda vlády.