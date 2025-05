Fico rozoslal list, v ktorom vyzýva na koniec nedeľných diskusií. Smer sa ich prestane zúčastňovať – VIDEO

Kritika urážok a výziev na násilie

Kritika štvorhodinového nedeľného „maratónu“

13.5.2025 (SITA.sk) - Premiér chce zrušenie nedeľných politických diskusií. Obrátil sa preto na predsedov politických strán a televízie s otvoreným listom. Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) list s návrhom na zrušenie nedeľných diskusií rozoslal v utorok.„Vzhľadom na obrovský nárast nenávistných prejavov a vysokú pravdepodobnosť ďalšieho útoku na verejného činiteľa, a fyzické konflikty vo verejnosti som nútený zvolať zasadnutie Bezpečnostnej rady SR a následne sa touto závažnou témou zaoberať aj na rokovaní vlády,“ píše predseda vlády v liste.Ako Fico pokračoval, je podľa neho neakceptovateľné, aby odpoveďou na iný legitímny názor neboli argumenty, ale urážanie a vyhrážanie sa smrťou alebo ublížením na zdraví. „Ešte viac je neakceptovateľné, že tento spôsob politickej komunikácie sa stáva pre významnú časť slovenského politického spektra a médiá prijateľný, dokonca je nimi podporovaný,“ doplnil Fico.Podľa premiéra sú dve možnosti, a to buď tiché tolerovanie súčasného stavu a čelenie dôsledkom ďalšieho fyzického útoku na verejného činiteľa a konfliktom vo verejnosti, alebo urobiť krok k zmierneniu napätia. Fico v liste podotkol, že v Európe nie je krajina, v ktorej by bol tak veľký počet medializovaných politických diskusií ako na Slovensku, kde ich je viac ako 30 počas pracovných dní.Súčasne podľa neho v Európe nenájdeme ani krajinu, v ktorej by v nedeľu, počas dňa pokoja, bola verejnosť v strede dňa vystavená „štvorhodinovému maratónu televíznych politických diskusií plných útokov a agresívnej výmeny názorov“. Predseda vlády je presvedčený, že nedeľa by mala slúžiť inému účelu, a že by občania nemali byť počas dňa pokoja vyrušovaní mediálnymi politickými aktivitami.„Ako predseda vlády SR a súčasne ako predseda parlamentnej politickej strany preto navrhujem, aby sme spoločne zvážili presun televíznych politických diskusií z nedele na pracovné dni. Išlo by o významný príspevok politických strán a médií k zníženiu agresivity a politickej nenávisti v krajine,“ vyhlásil Fico s tým, že predstavitelia strany Smer-SD a ani on osobne nebudú využívať priestor, ktorý televízie ponúkajú v nedeľu na výmenu politických názorov.