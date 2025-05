Stredoškoláci ohúrili svojimi satelitnými misiami

Porota ocenila najmä technickú vyspelosť, inovatívnosť a kvalitu prezentácií

Do súťaže sa v roku 2025 zapojilo až dvadsaťštyri tímov zo stredných škôl z celého Slovenska, ktoré opäť navrhli inovatívne satelitné misie a preukázali výnimočný technický talent. Do národného finále sa kvalifikovalo jedenásť najlepších tímov, ktoré vzišli z regionálnych semifinále organizovaných v Bratislave, Žiline a Košiciach.Prvé miesto obsadil tím Cans 'N' Roses z Gymnázia Angely Merici v Trnave, ktorého misia zahŕňala snímanie leteckých záberov, detekciu ciest pomocou strojového učenia a zobrazenie údajov na interaktívnej webstránke v reálnom čase. Na druhom mieste sa umiestnil tím Zochova Team 3 zo SPŠ elektrotechnickej v Bratislave, ktorý svoj "cansat" vybavil lokalizačnými a pohybovými senzormi, 2K kamerou, záznamom dát a modulárnym systémom pre ďalšie rozšírenia. Tretie miesto pridelila odborná porota zložená z osobností slovenského a európskeho vesmírneho ekosystému tímu Artemis zo SOŠ technickej v Rožňave, ktorý sa zameral na meranie koncentrácie prchavých organických látok (TVOC), sledovanie satelitu pomocou GPS a automatické nasmerovanie antény s dátovým prenosom v reálnom čase prostredníctvom internetu a YouTube.Víťazný tím sa zúčastní záverečného medzinárodného stretnutia Cansat tímov z celej Európy organizovaného Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).Súťaž Cansat slúži ako platforma na prepájanie škôl s priemyslom, univerzitami a odbornou komunitou, motivuje študentov k štúdiu technických odborov a otvára im dvere do sveta inovácií, vedy a znalostnej ekonomiky."Záujem škôl, rastúci počet účastníkov aj kvalita predkladaných projektov jasne potvrdzujú, že Slovensko má potenciál budovať silnú generáciu mladých vesmírnych odborníkov," vyjadril sa Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut, ktorý bol súčasťou odbornej poroty.Slovenská vesmírna kancelária je spoločným projektom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR). MŠVVŠ SR je zodpovedné za rozpočet, medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce (Európska vesmírna agentúra - ESA, EÚ, OSN). SARIO pokrýva implementačnú časť agendy – najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.