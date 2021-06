Fico sa chce stretnúť s Leyenovou, plánuje sa posťažovať na vládnu deštrukciu právneho štátu (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Opozícia sa chce stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen a hovoriť s ňou o stave právneho štátu na Slovensku. Vo zverejnenom videu to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico . Von der Leyen má v pondelok 21. júna navštíviť Slovensko.„Sme svedkami úplného rozkladu právneho štátu na Slovensku," povedal vo videu Fico s tým, že momentálne sú mnohé osoby v rámci medializovaných káuz obvinené bez dôkazov a bezdôvodne sú vo väzbe. „Je to jasná kriminalizácia opozície, je to hrubé zneužívanie trestného práva na politické ciele," vyhlásil Fico.Deštrukciu právneho štátu pritom podľa neho Európska únia vníma veľmi citlivo, predovšetkým však v nečlenských štátoch. „Ak je tomu tak v nečlenských štátoch EÚ, o to viac sa inštitúcie EÚ musia zaujímať o situáciu v členských štátoch," povedal Fico.Podľa predsedu Smeru v tejto súvislosti očakávajú ústretovosť šéfky komisie a dúfajú, že k stretnutiu príde. „Pretože už sa nikto na to nemôže pozerať, čo táto vládna koalícia na Slovensku vystrája," dodal Fico.