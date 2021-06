Cestujete na dovolenku do Grécka? Nezabudnite sa pred odchodom registrovať

Aerolinky nemôžu formuláre opravovať

Negatívny test je potrebný

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pre cestu do Grécka je stále nevyhnutná registrácia prostredníctvom online formulára, takzvaného Passenger Locator Form. Ten treba vyplniť najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie zároveň nabáda na obozretnosť pri vypĺňaní formulára, aby obsahoval všetky potrebné údaje, a aby tie boli vypísané správne. Nesprávne vypísané údaje môžu mať za následok, že letecké spoločnosti odoprú cestujúcim nástup do lietadla.„Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi,“ uvádza rezort diplomacie.Vo formulári v anglickom jazyku treba okrem osobných údajov uviesť aj údaje o tom, odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci žiadateľ potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód (v deň príchodu do Grécka, zvyčajne tesne po polnoci), ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe.Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje, že pri vstupe do krajiny je bez ohľadu na spôsob dopravy nutné predložiť negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19. Ten by nemal byť starší ako 72 hodín. Na vstup je možný aj negatívny výsledok antigénového testu, ten nesmie byť starší ako 48 hodín.