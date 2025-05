Fico sa chystá do Moskvy, opozícia na námestia. Premiérovu cestu považujú za tragédiu pre zahraničnú politiku – VIDEO

Protesty budú v Bratislave aj ďalších mestách

Opozícia chce masívnu účasť na zhromaždeniach

7.5.2025 (SITA.sk) - Opozičné strany Progresívne Slovensko Demokrati organizujú vo štvrtok 8. mája zhromaždenia na protest proti účasti predsedu vlády Roberta Fica na oslavách 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Moskve.Ako na stredajšej tlačovej besede povedal líder progresívcov Michal Šimečka , zhromaždenie sa uskutoční o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody, ale aj v ďalších mestách. Okrem konca 2. svetovej vojny v Európe si na zhromaždeniach opozícia pripomenie aj Deň Európy.Návštevu Fica v Moskve označil Šimečka za tragédiu pre našu zahraničnú politiku. „Ja osobne považujem túto cestu za skoro najhorší moment slovenskej zahraničnej politiky,“ skonštatoval. Doplnil, že práve v časoch, keď je potrebná jednotná Európa a pevné väzby Slovenska so spojencami, Robert Fico im ukazuje vztýčený prostredník. „Jediný premiér členského štátu Európskej únie ide do Moskvy pokloniť sa diktátorovi a vojnovému zločincovi,“ vyhlásil Šimečka.Fico si podľa šéfa progresívcov možno myslí, že celá vec je len nejaká hra, aby získal napríklad voličov Republiky . „Akoby si neuvedomoval, že sa zahráva s osudom Slovenska,“ skonštatoval Šimečka. Aj preto je podľa neho dôležité, aby na námestia vo štvrtok prišlo čo najviac ľudí. „Aby sme všetkým ukázali, že prítomnosť Roberta Fica v Moskve, alebo čokoľvek, čo tam bude hovoriť, alebo, že sa bude stretávať s Vladimirom Putinom, že to nereprezentuje celé Slovensko,“ dodal Šimečka.Predseda vlády Robert Fico v utorok 6. mája uviedol, že nerozumie, čo má spoločné oslava 80. výročia konca druhej svetovej vojny v krajine, ktorá niesla najväčšiu ťarchu, s tým, čo sa deje dnes.