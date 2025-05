Fico robí tajtrlíka ruskej propagande, SaS vyzbierala vyše tisíc odkazov Putinovi – VIDEO

Nechajte si červený nok v Moskve

Kedy príde na rad Slovensko?

Čo robí Fico, je podľa Krúpu kolaborácia

7.5.2025 (SITA.sk) - Viac ako tisíc odkazov ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi vyzbierala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) počas niekoľkých dní v Bratislave, Nitre a v Košiciach. V stredu ich odovzdala na úrade vlády.Ide o reakciu na návštevu premiéra Roberta Fica v Moskve, kam sa chystá 9. mája na oslavu 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny . Väčšina odkazov je podľa poslanca za SaS Juraja Krúpu v takom duchu, že Fica si môžu v Moskve nechať.„Vladimir Vladimirovič, nechajte si ten červený nok v Moskve, nevracajte nám ho,“ píše sa v jednom z odkazov. „Slovensko je Európa. Hanbím sa za premiéra a prezidenta, že nie sú schopní zaujať jednoznačný postoj,“ píše sa v ďalšom odkaze.Krúpa zdôraznil, že nacizmus a fašizmus síce boli v druhej svetovej vojne porazené, ale to neznamená, že úplne zanikli. „Nacizmus aj fašizmus prežil a máme dnes jasné dôkazy toho, že sa začína rozmáhať a šíriť po Európe. Som presvedčený, že tentokrát prichádza z východu,“ skonštatoval poslanec. Klasickým znakom nacizmu a fašizmu je podľa neho popieranie práva iných národov na svoju existenciu a suverenitu.„Kremeľ tvrdí, že Ukrajina nie je národ, nikdy národom nebol a nemá právo existovať a rozhodovať o svojej budúcnosti. Putin sa vyjadril, že Poľsko vyprovokovalo nacistické Nemecko k útoku na jeho krajinu a na Poľsko, a preto je Poľsko vlastne na vine, že sa začala druhá svetová vojna. Najnovšie sa vynárajú rôzne teórie, že ani Litovci vlastne nie sú žiadnym národom, je to nejaký výmysel a mali by sme sa k tomu aj tak postaviť. Toto sú slová z Kremľa,“ poukázal.Zároveň sa poslanec SaS Krúpa pýta, kedy príde na rad to, že ani Slovensko nebude pre Rusko svojbytný národ. „Robert Fico jednoznačne s takýmto niečím súhlasí, pretože sa rozhodol ísť do Moskvy - nie uctiť si pamiatku oslobodenia Československa Červenou armádou, ale ukloniť sa vojakom Ruskej federácie, ktorá napadla Ukrajinu, zabíja civilistov, unáša deti a ničí civilnú infraštruktúru s odôvodnením, že Ukrajina ako národ nemá nárok na existenciu,“ povedal Krúpa.Na tribúnach budú podľa jeho slov stáť diktátori, masoví vrahovia aj generál Zajcev, ktorý ako vrchný generál plánoval a organizoval inváziu Varšavských vojsk do Československa v roku 1968. „Aj tomu sa ide Robert Fico ukloniť, podať mu ruku a poďakovať sa mu? To, čo robí Robert Fico, je kolaborácia, robí obyčajného tajtrlíka ruskej propagande,“ vyhlásil Krúpa.Zdôraznil, že prieskumy ukazujú jasne, že Slováci chcú zostať na Západe a nechcú patriť do Ruska. „Nedá sa oslavovať víťazstvo nad fašizmom s fašistom, lebo to, čo predstavovalo Nemecko na čele s Hitlerom, dnes predstavuje Rusko na čele s Putinom,“ doplnila Mária Kolíková z SaS.Zdôraznila, že Rusko má záujem na tom, aby Slovensko vystúpilo z EÚ aj NATO. Ak by bol Fico suverénnym premiérom, tak by sa podľa Kolíkovej staral o to, aby bolo jasné, že Slovensko je pevnou súčasťou EÚ aj NATO.